Alitalia-opvolger ITA gaat voor Airbus A220

De nieuwe Italiaanse maatschappij Italia Trasporto Aereo (ITA), opvolger van Alitalia, heeft aangekondigd 59 gloednieuwe Airbus-vliegtuigen in haar vloot op te nemen.

ITA zal tien A330neo’s, elf A320neo’s en zeven A220’s zelf aanschaffen. Daarnaast heeft de maatschappij een leaseconstructie aangekondigd voor nog eens 31 vliegtuigen. Daarbij gaat het om vijf A330neo’s, negen A321neo’s, twee A320neo’s en vijftien A220’s. Later komen daar ook nog de grotere A350’s bij. Up in the Sky meldde in mei al dat ITA waarschijnlijk een miljardendeal met Airbus zou aankondigen.

“ITA heeft een grondige vliegtuigevaluatie gedaan en heeft in alle segmenten voor Airbus gekozen. Dat is erg gedenkwaardig en een bewijs van de geweldige waarde van Airbus-producten,” zo vertelt een verheugde Christian Scherer, Chief Commercial Officer bij Airbus. “We hebben vanaf het begin nauw samengewerkt met ITA en goed geluisterd naar hun vereisten. Vandaag zijn we trots en dankbaar om naast ITA te staan en samen aan hun toekomst te bouwen. Grazie Mille!”

Met nog twee weken te gaan is de officiële start van ITA nabij. In augustus ontving de maatschappij de benodigde certificaten, en kort daarop kondigde Alitalia aan dat het tot en met 14 oktober blijft vliegen. Vanaf 15 oktober zal ITA het stokje overnemen. Inmiddels hebben ook de Amerikaanse autoriteiten groen licht gegeven voor het uitvoeren van commerciële vluchten door ITA van en naar de Verenigde Staten.

Omdat het officieel een nieuwe bedrijf is, is er geen sprake van een echte doorstart. Met name de organisatie is ten opzichte van Alitalia flink uitgedund. Van de 10.000 Alitalia-medewerkers blijven er slechts 3.800 over. Dit leidde onlangs tot protesten en stakingen op verschillende Italiaanse luchthavens. Ook van de vloot blijft weinig over. Momenteel vliegt Alitalia met 89 – veelal verouderde – toestellen uit de Airbus A320-familie, A330’s en Boeing 777’s. ITA zal van start gaan met een vloot van ruim 50 vliegtuigen, waarbij het voornamelijk gaat om de nu aangekondigde nieuwe (lease-)toestellen.