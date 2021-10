Lufthansa neemt in oktober afscheid van laatste MD-11

De MD-11 verdwijnt uit de vloot van Lufthansa. Het driemotorige vliegtuig landt 15 oktober voor de laatste keer op Frankfurt, meldt Aerotime.aero.

Het betreffende toestel, de D-ALCC, is voorzien van een speciale afscheidslivery voor haar laatste vluchten naar Cairo (Egypte), Chicago, New York (Verenigde Staten) en Tel Aviv (Israël). Op de romp van deze MD-11F staat ‘Farewell’ en ‘Thank you, MD-11’. Lufthansa vloog sinds 1998 met dit vliegtuigtype. De iconische machine werd zowel in passagiers- als in vrachtuitvoering tussen 1988 en 2000 gebouwd in de fabriek in Long Beach (Californië). Met de D-ALCN nam Lufthansa Cargo het allerlaatste exemplaar af op 25 januari 2001. De vrachtvervoerder vliegt ook als allerlaatste Europese luchtvaartmaatschappij nog met de MD-11. Bij Swissair, Finnair, Alitalia, KLM en Martinair maakte de machine ook vele jaren deel uit van de vloot. Zowel KLM als Martinair namen uitgebreid afscheid van het door velen zo geliefde toestel. Einde oefening is het nog niet voor wat liefhebbers wel ‘het elfje’ noemen. De vrachtvervoerders FedEx, UPS en Western Global Airlines vliegen er nog altijd mee. Enkele door Lufthansa uitgefaseerde MD-11’s maken inmiddels bij deze bedrijven deel uit van de vloot.

(Nog) geen apart ‘jasje’ voor de opvolger

Met het vertrek van de D-ALCC komt er na 23 jaar een einde aan de MD-11’s in de vrachtvloot van de Duitse luchtvaartmaatschappij. De driepitters worden vervangen door de zuinigere Boeing 777F’s waarvan de D-ALFJ er een is. Vanwege de snelheid waarmee Lufthansa deze Triple in gebruik nam is zij nog niet voorzien van het volledige ‘Lufthansa Cargo-jasje’. Het bedrijf geeft aan dat de klantvraag hoog op de agenda staat. “Om de capaciteit van het vrachtvliegtuig zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor klanten, werd afgezien van de uitgebreide livery in het bekende Lufthansa (LHAB) (LHA)-design. Tot nader order zullen de toestellen helemaal in het wit vliegen, met alleen een tongue-in-cheek romp-livery (eenvoudige tekst met ‘Ik ben een natuurlijke schoonheid. Wachtend op mijn Lufthansa Cargo make up, red.)’’, legt de maatschappij uit in een verklaring, geciteerd door Aerotime.aero.

"Waiting for my new make-up!" Check out this beauty! 💪The latest addition of the two new 777 freighters ✈️ of the @Lufthansa_Cargo fleet! This 'natural beauty' went into operation so quickly that there wasn´t enough time to put the usual Lufthansa Cargo uniform on her.😎 pic.twitter.com/Z7vSgdJSS4 — Lufthansa News (@lufthansaNews) September 29, 2021

Vijftien vrachtvliegtuigen Lufthansa Cargo

Op 29 september nam de Duitse maatschappij de D-ALFJ in ontvangst. In totaal heeft Lufthansa elf vrachtvliegtuigen in dienst. Daarnaast heeft de luchtvaartmaatschappij ook een joint venture met AeroLogic. Zij exploiteren vier 777F’s. De CEO van Lufthansa Cargo, Dorothea von Boxberg, is blij met het grote aantal vrachtvliegtuigen dat ze in dienst hebben. “We zijn zeer verheugd dat we onze klanten nu de capaciteit van in totaal vijftien zeer efficiënte wide-body freighters kunnen aanbieden.”