Schiphol houdt voet bij stuk; conflict loopt verder op

Het lijkt er niet op dat Schiphol en luchtvaartmaatschappijen nader tot elkaar zijn gekomen in het conflict over de verhoging van havengelden.

Twee weken geleden kondigde Schiphol aan dat het de havengelden met 40 procent wil verhogen. Het bedrijf heeft tijdens de coronacrisis flinke verliezen geleden en wil die verrekenen met luchtvaartmaatschappijen. Tegelijkertijd heeft de luchthaven zelf nog beschikking over een eigen vermogen van 3,6 miljard euro. Dit leidde spoedig tot een conflict, waarbij met name KLM haar ongenoegen uitte omdat de maatregel voor haar als veelgebruiker enorme consequenties zou hebben. Zo vond de maatschappij de tariefstijgingen van Schiphol “buitenproportioneel en onverstandig omdat hiermee het prille herstel in de kiem wordt gesmoord en de positie van Nederland in gevaar komt.”

Inmiddels zijn de partijen niet nader tot elkaar gekomen. Deze week vond de consultatie voor de vaststelling van de havengelden plaats, waarbij Schiphol zou hebben aangegeven vast te houden aan de voorgenomen verhoging. Zowel de luchtvaartkoepels IATA en Barin als KLM en easyJet hebben daarbij hun ongenoegen geuit. “Het is glashelder dat Schiphol zelf te weinig bedraagt om de pijn op te vangen. Men zegt dat men op de kosten heeft bespaard en de investeringen teruggebracht heeft, maar daar zien we te weinig van terug in het voorstel. Wij zijn als luchtvaartmaatschappijen en luchthaven afhankelijk van elkaar. Dan moet je de pijn een beetje verdelen,” zo stelt Marnix Fruitema van belangenorganisatie Barin tegenover De Telegraaf.

De partijen hebben tot 13 oktober om een zienswijze in te dienen. Daarna wordt een besluit genomen. “Dat er een verhoging komt, is wel te verwachten. Maar laat dat dan in lijn zijn met de luchthavens om ons heen, zodat er een gelijk speelveld ontstaat,” aldus Fruitema.