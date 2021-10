Schiphol verwelkomt in winter PLAY als opvolger van Wow Air

De IJslandse luchtvaartmaatschappij PLAY start met lijndiensten naar Schiphol. De maatschappij vliegt met een knalrode Airbus A321neo, meldt het bedrijf in een persbericht.

De IJslandse luchtvaartmaatschappij arriveert op 3 december voor de eerste keer op Schiphol. Play vliegt twee keer per week tussen Keflavik Airport en Amsterdam. De ticketverkoop van de maatschappij begon 23 september al.

Iedere maandag landt de OG460 volgens planning om 11:00 uur op Schiphol om 55 minuten later als OG461 weer richting Keflavik te vertrekken. Elke vrijdag komt de A321neo om 10:40 uur aan en vangt om 11:35 uur de terugreis aan.

Goede stap voor Play

De reden dat Play deze lijndienst opent heeft volgens CEO Birgir Jónsson te maken met de toenemende vraag naar vluchten tussen IJsland en Nederland. Dat de luchtvaartsector na flinke financiële klappen als gevolg van de coronacrisis uit het dal klimt, staat daar volgens de topman niet los van. Hij vindt het daarom nu een goed moment om deze vluchten per 3 december uit te voeren.

“We hebben de afgelopen weken een grote stijging in de verkoop gezien en we merken dat mensen weer bereid zijn om te reizen. We denken dat dit het perfecte moment is om ons netwerk in Europa uit te breiden en onze passagiers lage tarieven van en naar Amsterdam aan te bieden’’, licht hij toe in het persbericht van Play. Tevens denkt de CEO dat de bestemming Amsterdam een win-winsituatie oplevert. ‘’We hebben goede hoop dat onze nieuw toegevoegde bestemming succesvol zal zijn, zowel voor onze IJslandse als Nederlandse passagiers.”

Debuut uitgesteld

PLAY is de opvolger van WOW Air, dat in 2019 failliet ging. Deze maatschappij met de knalpaarse vliegtuigen vloog voorheen ook tussen Schiphol en Keflavik. De bedoeling van Play was in het najaar van 2019 van start te gaan, maar dat bleek niet haalbaar. Uiteindelijk vond de eerste vlucht pas plaats in juni 2020 toen de maatschappij met de A321neo van Keflavik Airport naar Londen Stansted vloog. Naast Play vliegen Icelandair en Transavia ook tussen Schiphol en Keflavik.