Garuda Indonesia weer vaker op Schiphol

In de zomer van 2022 gaat Garuda Indonesia driemaal per week tussen Jakarta en Amsterdam vliegen. Eind augustus kondigde de luchtvaartmaatschappij al aan om van één naar twee vluchten te gaan. Daar komt nu een derde vlucht bij.

Vluchten vanaf Amsterdam vertrekken op maandag, donderdag en zaterdag richting Indonesië. Terugvluchten vanaf Jakarta vinden plaats op dinsdag, donderdag en zaterdag. Vooral de vlucht op zaterdag zal veel passagiers moeten aanspreken, verwacht Garuda. De vluchttijden zijn zo uitgekozen dat reizigers vroeg in de ochtend op de bestemming aankomen. Hierdoor kan de aankomstdag nog goed benut worden.

Momenteel zet de maatschappij maar één vlucht per week op de route in. Met de huidige pandemie is reizen tussen de bestemmingen lastig maar Garuda heeft goede hoop voor volgend jaar. ‘Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen wanneer, en vooral hoe Indonesië en met name Bali hun grenzen zullen gaan openen, zijn de berichten zeer positief dat we snel uitsluitsel kunnen gaan verwachten. De kans dat Bali na april 2022 nog steeds gesloten zou zijn is zeer klein’.

Dit is het schema wat vanaf 27 maart 2022:

Dag Van Naar Vertrek Aankomst Reisduur Ma/Do/Za Amsterdam Jakarta 12:05u 06:40u +1 13:35 uur Di/Do/Za Jakarta Amsterdam 22:50u 07:50u +1 14:00 uur