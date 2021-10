Luchtmacht leidt toptalent op tot leider | Longread

De ‘Weapons Instructor Course’ leidt vliegers van de luchtmacht van Nederland, België en Noorwegen op tot wapeninstructeurs. Tot eind oktober vindt op de vliegbasis Leeuwarden deze tweejaarlijkse cursus plaats. Up in the Sky was te gast op de vliegbasis en sprak met enkele instructeurs.

De cursisten, meest officieren, hebben zichzelf niet aangemeld. Ze zijn voorgedragen om te mogen deelnemen en gelden als het ‘neusje van de zalm’ binnen hun vakgebied. Het zijn niet alleen jachtvliegers die deelnemen aan de Weapons Instructor Course, maar ook C-130 Hercules-vliegers. Verder nemen ook operators van de Patriot luchtdoelraket, inlichtingenofficieren en ‘Air Battle Managers’ (luchtgevechtsleiders) deel aan de cursus. In mei zijn 24 cursisten gestart met de opleiding, die bijna een half jaar duurt.

Nederlandse C-130H Hercules © Leonard van den Broek

“Wij krijgen de talentvolle mensen binnen en maken ze in een half jaar nog veel beter.” Majoor ‘Cribs’ is commandant van de WIC en F-35-vlieger. “Het is de bedoeling dat ze de kennis en vaardigheden die ze hier opdoen, ook weer kunnen overdragen. We leren ze instructievaardigheden, hoe ze kennis kunnen overdragen. Binnen een squadron is de wapeninstructeur dé specialist op het gebied van tactieken en gebruik van bepaalde wapens.”

Majoor ‘Cribs’ bij het toegangsbord van de ‘Weapons School’ op Leeuwarden © Leonard van den Broek

Leiderschap

De WIC is echter veel meer dan een ‘train-de-trainer’-cursus. Majoor ‘Kliko’ is F-16-vlieger en plaatsvervangend commandant WIC: “Binnen de luchtmacht denken veel mensen dat de WIC een tactische cursus is. Het ontwikkelen van goede leiderschapsvaardigheden is echter minstens zo belangrijk. Het is eigenlijk een leiderschapscursus vermomd als een tactische vliegcursus. We besteden ook veel tijd aan het ontwikkelen van ‘non technical skills’, de niet-technische vaardigheden. Dat gaat van het plannen van operationele missies en samenwerken met andere divisies tot mensenkennis en persoonlijke ontwikkeling.”

Nederlandse F-16AM van het Volkelse 312-squadron © Leonard van den Broek

Majoor ‘Kliko’, F-16-vlieger bij de Luchtmacht en plaatsvervangend WIC-commandant © Leonard van den Broek

Samenwerking

Tot en met 2019 verzorgde Leeuwarden elke twee jaar de FWIT, een vergelijkbare cursus voor F-16-vliegers. De nadruk lag daarbij op de technische vaardigheden, het zo goed mogelijk uitvoeren van verschillende gevechtsmissies met de F-16. Met de komst van de F-35 veranderde niet alleen de naam. “Er wordt nu veel meer tijd besteed aan het leren integreren als team en beter functioneren als team. Samenwerken met partners binnen en buiten de luchtmacht is daarbij essentieel. Vandaar dat nu ook niet-vliegende divisies deelnemen aan de WIC.”

Met de ‘upgrade’ van FWIT naar WIC, wordt ook nog meer de internationale samenwerking gezocht. Aan de nationaliteit van de cursisten is dat nog niet merkbaar, maar wel aan opzet en uitvoering van de cursus. Dit jaar zijn er cursisten uit Nederland, België en Noorwegen. Noorwegen stuurt naast drie cursisten ook vier instructeurs naar Leeuwarden. Voor het eerst zijn de cursisten met de F-35 naar het buitenland gegaan om daar te oefenen. In juni vlogen de toestellen een aantal dagen vanaf de Noorse vliegbasis Ørland, om daar te oefenen met het afvuren van lucht-lucht-raketten.

Belgische F-16AM in de take off vanaf Leeuwarden © Leonard van den Broek

Noorse F-35A op het platform van Leeuwarden © Leonard van den Broek

Kennis

De inhoud van de WIC heeft veel overeenkomsten met de cursussen van de USAF op de vliegbasis Nellis (bekend van de ‘Red Flag’ oefeningen). Daarom haalt de luchtmacht ook veel kennis op bij de Amerikanen. Cribs: “We hebben tijdens de WIC een aantal Amerikaanse gastinstructeurs lopen. Met name voor de Intel (inlichtingen) en ABM (Air Battle Management, luchtgevechtsleiding) cursussen hebben we nog niemand die zelf instructeur is. Dus dan maken we dankbaar gebruik van hun expertise. Deze week hebben we hier bijvoorbeeld een Amerikaanse B-1-vlieger als gastinstructeur rondlopen. Net als de meeste andere Amerikanen die we hiervoor vragen was hij ook een ‘Nellis graduate’, die de cursus op Nellis heeft afgerond.”

Kliko vult aan: “Recent hebben we het ‘SEAD’ blok gehad, ‘Suppression of Enemy Air Defences’. Dat is het aanvallen of onschadelijk maken van luchtafweerraketten. Met de komst van de F-35 is dat een taak die erbij is gekomen. Dus daar hebben we ook nog niet heel veel kennis en ervaring in. De Amerikanen zijn hier een week naar toe gekomen met een aantal F-16’s van de vliegbasis Spangdahlem in Duitsland. Die jongens zijn gespecialiseerd in SEAD. We hebben ze niet alleen hier gehad om samen in de lucht te oefenen, maar ook om bij hen de kennis weg te snoepen!”

Amerikaanse F-16CJ van het 480th Fighter Squadron, gebaseerd op Spangdahlem © Leonard van den Broek

Nederlandse F-35A taxiet naar de startbaan van Leeuwarden © Leonard van den Broek

Eindoefening

In de loop van de WIC oefenen de verschillende disciplines en platformen ook steeds meer samen. “Het begint heel geïsoleerd, bijvoorbeeld een 1v1 oefenluchtgevecht, dus bijvoorbeeld één F-35 tegen één F-35. Langzamerhand wordt dat opgeveerd en uitgebouwd. Vervolgen wordt ook ‘missionised’ geoefend, dus als onderdeel van een groter geheel. Dan wordt er ook samengewerkt met bijvoorbeeld Inlichtingen en de gevechtsleiding. Het integreren van de verschillende disciplines tot één team is een belangrijk doel van de WIC.”

Inmiddels nadert het einde van de WIC. Eind september en begin oktober staat de eindoefening plaats, de ‘Weapons School Integration phase’ (WSINT). Tijdens deze oefening doen de cursisten ook examen. Cribs: “De WSINT is een Large Force Employment oefening, met meer dan dertig toestellen. Elke cursist moet een keer als ‘mission commander of the day’ zo’n oefenmissie leiden. Ook de niet-vliegers moeten het team kunnen leiden tijdens zo’n missie.”

Duitse Eurofighter Typhoon en Nederlandse F-35 © Leonard van den Broek

Duitse Tornado in de start vanaf Leeuwarden © Leonard van den Broek

Toekomst

Aan de eindoefening neemt een groot aantal Duitse toestellen deel. “Voor de WSINT zijn Duitse Eurofighter Typhoons en Tornado’s hier naar toegekomen. De deelname van Tornado ECR toestellen, die zijn gespecialiseerd in de SEAD-taak, is een waardevolle toevoeging. Ook doet er een A400M transporttoestel van de Duitsers mee.”

Cribs en Kliko hopen dat in de toekomst meer landen ook cursisten kunnen sturen. “Denemarken en Portugal hebben in het verleden ook cursisten laten deelnemen aan FWIT. Hoe mooi zou het zijn als ook Noorse inlichtingen-officieren of Belgische luchtgevechtsleiders kunnen deelnemen. Ook zou naast de zes divisies die nu deelnemen, ook bijvoorbeeld vliegers van het onbemande MQ-9 toestel kunnen aansluiten. Maar vaker dan ééns in de twee jaar een WIC is niet haalbaar en ook niet nodig. Niet haalbaar omdat het veel tijd en energie kost om een WIC te organsieren. En niet nodig omdat we niet de halve luchtmacht hoeven op te leiden tot wapeninstructeur.”

Na afloop van de WSIP eindoefening volgt nog een afrondende week zonder oefenvluchten. In die week zal ook een ‘graduation ceremony’ zijn, waarbij de geslaagde cursisten hun felbegeerde patch (mouwembleem) zullen ontvangen.

Nederlandse C-130H Hercules landt na WIC oefenmissie op Leeuwarden © Leonard van den Broek

De Nederlandse F-16’s die deelnemen aan de WIC zijn allemaal afkomstig van Volkel © Leonard van den Broek

Nederlandse F-16 met kleurige 312 squadron badge op de staart © Leonard van den Broek

Nederlandse F-35 voor de landing op Leeuwarden © Leonard van den Broek

Nederlandse F-35A ‘burning rubber’ op het Leeuwarder beton © Leonard van den Broek