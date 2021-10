Boeing 747-400 voor passagiers maakt rentree

Voor liefhebbers van de Boeing 747-400 is er goed nieuws: ook in Europa is de Queen of the Skies weer terug in de lucht.

Terwijl veel maatschappijen hun oudere Boeing 747’s tijdens de coronacrisis hebben uitgefaseerd, lijkt Lufthansa na anderhalf jaar van afwezigheid de 747-400 terug te brengen. Afgelopen vrijdag vloog de Jumbo, registratie D-ABVX, als vlucht LH786 van Frankfurt naar het Chinese Qingdao. De toestellen vliegen door totdat Lufthansa haar eerste Boeing 777X in ontvangst kan nemen. Vanaf dat moment zullen de -400’s een voor een worden uitgefaseerd.

Vlucht LH786 © FlightRadar24

De D-ABVX was een van de Lufthansa 747’s die tijdens de coronacrisis op vliegveld Twente werd gestald. Begin augustus werd het toestel daar vandaan gehaald. Ondanks het hoopvolle nieuws dat er weer tickets te boeken zijn voor vluchten met de Boeings zullen liefhebbers goed moeten zoeken voor een ticket. In de hele maand oktober zet Lufthansa het toestel namelijk slechts dertien keer in. Op 31 oktober vliegen de meeste Jumbo-vluchten van de Duitse maatschappij. Dan gaat het winterseizoen namelijk van start.

© Marco Poort