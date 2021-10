Nieuw cabinepersoneel welkom bij KLM Cityhopper

KLM Cityhopper neemt weer nieuw cabinepersoneel aan. Dat kondigde KLM-CEO Pieter Elbers afgelopen weekend aan tijdens een interview met De Telegraaf.

“We zijn KLM stapje voor stapje weer aan het opbouwen,” zo vertelt Elbers. In het interview ging hij uitgebreid in op de financiële steun die de luchtvaartmaatschappij de afgelopen anderhalf jaar ontving. “Dat we veel NOW hebben ontvangen is niet zo vreemd, als een na grootste private werkgever in een sector die het allerhardst geraakt wordt. Ik ben heel blij met de NOW, waardoor we personeel in dienst konden houden en salarissen betalen.” Het goede nieuws over de heropening van de Verenigde Staten, een belangrijk onderdeel van het KLM-netwerk, noemt Elbers een “kantelpunt”. Het bedrijf hoopt in november op 70 tot 80 procent van de normale vluchtbezetting te zitten. De vluchten naar de VS moeten daaraan bijdragen.

Intussen wordt er zelfs weer nieuw cabinepersoneel aangenomen bij KLM Cityhopper, zo gaf Elbers aan. Geïnteresseerden kunnen solliciteren via de website van het bedrijf.

