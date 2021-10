Brussels Airlines ook dit jaar in actie voor nationaal voetbalelftal

Brussels Airlines en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verlengen de samenwerking. De maatschappij is de officiële vervoerder van de Rode Duivels en de Red Flames voor de aankomende drie jaar. Vanuit Brussel zal er naar alle uitwedstrijden en toernooien gevlogen worden.

Een van de belangrijkste vluchten die de maatschappij zal uitvoeren is die richting Qatar. Daar worden volgend jaar de wereldkampioenschappen gehouden. Verder zullen de voetballers ook naar het EK in Duitsland gebracht worden in 2024. Naast de voetballers zijn scouts en scheidsrechters ook welkom voor de internationale reizen.

De maatschappij is blij om de samenwerking voort te zetten. ‘We zijn bijzonder blij dat de KBVB hun partnership met Brussels Airlines verlengt en hun vertrouwen in ons als hun officiële luchtvaartmaatschappij opnieuw bevestigt. Als trotse ambassadeur voor België verwelkomt Brussels Airlines sinds elke jaren de nationale voetbalploegen aan boord, evenals vele andere Belgische atleten. We weten hoe belangrijk het is voor atleten om comfortabel te reizen en we zijn er trots op dat de Rode Duivels en de Red Flames het comfort van Brussels Airlines kiezen om naar hun belangrijkste toernooien te vliegen’.

De maatschappij heeft een Airbus A320 in een bijzondere rode kleurenstelling rondvliegen om de samenwerking te vieren. De OO-SNA is ook van binnen voorzien van allerlei stickers. Deze week staat een van de vliegtuigen weer klaar voor het team. De Rode Duivels spelen dan tegen het Franse team in Turijn.

© Brussels Airlines

© Brussels Airlines

© Brussels Airlines