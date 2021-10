Dit zijn de beste maatschappijen ter wereld in 2021

Afgelopen week maakte Skytrax de lijst van beste maatschappijen van 2021 bekend. Voor de zesde keer op rij wordt Qatar Airways bekroond met de hoofdprijs.

Bij de bekende Skytrax Awards sleepte Qatar Airways ook nu weer de ‘luchtvaart-Oscar’ voor Airline of the Year in de wacht. Daarnaast kreeg het bedrijf de prijs voor de beste luchtvaartmaatschappij van het Midden-Oosten toegekend. Daar bleef het niet bij. Ook verschillende prijzen in de business class-categorie vielen het bedrijf ten deel. Zo werd de business class QSuite, met onder meer de route naar Amsterdam, bekroond tot de beste business class ter wereld. Ook de bij deze klasse behorende lounges, stoelen en catering werden tot beste van de wereld verkozen. De prijsuitreiking betreft de periode tussen september 2019 en juli 2021, dus ook de overgang van reizen vóór en tijdens de coronapandemie is in de beoordeling meegenomen. In januari van dit jaar mocht Qatar Airways ook al als eerste de Skytrax Covid-19 Airline Safety Rating in ontvangst nemen. In augustus werd de nationale luchthaven van Qatar, Hamad International Airport te Doha, bovendien uitgeroepen tot de beste luchthaven ter wereld.

“Voor de zesde keer erkend worden als World’s Best Airline is een ongelooflijke prestatie voor onze luchtvaartmaatschappij en ik wil onze trouwe passagiers bedanken voor deze onderscheiding. Na een van de meest uitdagende jaren in de luchtvaartgeschiedenis is deze prijs een passende erkenning voor al het harde werk van de hele Qatar Airways-familie,” stelt CEO van de Qatar Airways Group Akbar Al Baker. “Ons doel blijft om de voorkeur-luchtvaartmaatschappij te zijn voor reizigers wereldwijd die graag op ontdekkingsreis gaan met de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld, via de beste luchthaven ter wereld.”

Ook Skytrax-CEO Edward Plaisted is onder de indruk: “Om uitgeroepen tot World’s Best Airline is een grote erkenning van de hoge standaarden van Qatar Airways. Het voor de zesde keer winnen van deze hoogste onderscheiding is een opmerkelijke prestatie.”

De twintig beste maatschappijen

De top drie van beste luchtvaartmaatschappijen ter wereld is ten opzichte van twee jaar geleden niet veranderd. Verderop in het speelveld vonden wel veel verschuivingen plaats. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de twintig beste maatschappijen ter wereld in 2021, met hun vorige positie tussen haakjes erachter:

Qatar Airways (1) Singapore Airlines (2) ANA All Nippon Airways (3) Emirates (5) Japan Airlines (11) Cathay Pacific (4) EVA Air (6) Qantas Airways (8) Hainan Airlines (7) Air France (23) British Airways (19) China Southern Airlines (14) Lufthansa (9) Aeroflot (22) Garuda Indonesia (12) KLM (18) Turkish Airlines (35) Swiss (13) Bangkok Airways (17) Air New Zealand (16)

De volledige lijst met de 100 beste luchtvaartmaatschappijen ter wereld is te bekijken op de website van Skytrax.

