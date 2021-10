Einde nadert voor laatste Nederlandse KDC-10

Op donderdag 7 oktober maakt de laatste operationele KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht een afscheidsvlucht langs Nederlandse vliegvelden.

De KDC-10 T-235 ‘Jan Scheffer’ vertrekt aanstaande donderdag vanaf vliegbasis Eindhoven. Het toestel vliegt vervolgens op lage hoogte langs de militaire vliegbases Volkel, Leeuwarden, Den Helder, Woensdrecht en Gilze-Rijen. Daarnaast worden ook Texel, Schiphol, Rotterdam en het hoofdkwartier van de luchtmacht in Breda aangedaan.

De KDC-10

Met de vlucht boven Nederland nadert het afscheid van de laatste Nederlandse KDC-10. Op 25 oktober verlaat het toestel Nederland definitief en wordt zij overgevlogen naar de nieuwe eigenaar in de Verenigde Staten. In 2019 ging de andere KDC-10, de T-264 ‘Prins Bernhard’, haar voor.

De beide KDC-10’s werden in 1992 overgenomen van Martinair en in opdracht van de luchtmacht omgebouwd tot tank- en transportvliegtuigen. Met de ingebruikname halverwege 1995, beschikte de luchtmacht over een veel grotere transportcapaciteit. Vracht en personeel konden snel en over lange afstanden vervoerd worden. Bovendien deed de KDC-10 dienst als tanker waardoor het zowel voor Nederlandse F-16’s en F-35’s als voor toestellen van andere landen mogelijk werd in de lucht te tanken en zo grotere afstanden te overbruggen zonder tussenlanding. Ook maakt een tanker het mogelijk dat gevechtsvliegtuigen langer inzetbaar zijn boven operationeel gebied, zoals recent boven Syrië en Irak. De komst van de eerste F-35’s naar Nederland werd ondersteund door een KDC-10.

De KDC-10’s maakten zich ook nuttig bij humanitaire hulpvluchten naar landen in Midden- en Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Jarenlang voerden de driemotorige toestellen dit type vluchten uit. Een voorbeeld hiervan is de hulpmissie in 2010 op het door een zware aardbeving getroffen Haïti. In mei van dit jaar vervoerde de T-235 nog medische hulpgoederen naar het onder de coronapandemie gebukt gaande India. Ook werd het vliegtuig onlangs nog ingezet bij de evacuatievluchten vanaf Kabul.

Afscheid

Het afscheid van de KDC-10 betekent voor veel luchtmachters en liefhebbers het einde van een tijdperk. De taken van het type worden overgenomen door nieuwere A330 MRTT-vliegtuigen. Het eerste hiervan kwam vorig jaar naar Eindhoven. Deze machines maken deel uit van een gedeelde ‘vliegtuigpool’ voor de tanker-/transporttoestellen. Naast Nederland nemen nog vijf andere Europese landen deel aan dit samenwerkingsverband. In augustus werd de vierde A330 tanker/transporter afgeleverd. Uiteindelijk zal de vloot uit negen toestellen bestaan, waarvan er vijf Eindhoven als thuisbasis hebben.