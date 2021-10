Luchtvaartsector verliest 201 miljard dollar door coronacrisis

Volgens IATA-topman Willie Walsh heeft de luchtvaartbranche zo’n 201 miljard dollar verloren door de gevolgen van de coronacrisis. Dat vertelde hij tijdens de jaarvergadering van de organisatie. Ondanks het enorme verlies, kijkt IATA positief naar de toekomst. De cijfers herstellen zich snel naar het niveau van 2019. Voor de vrachtsector is zelfs een groei ten opzichte van 2019 voorspeld.

Het dieptepunt van de coronacrisis is inmiddels achter de rug, zo vertelt Walsh. Toch zijn er nog gevolgen voor luchtvaartmaatschappijen. Ook dit jaar zullen zij de financiële pijn nog voelen. Zo’n 12 miljard dollar verlies moet nog verwerkt worden. Pas in 2023 voorziet IATA voor het eerst sinds 2019 weer winst.

De cijfers klimmen weer richting het niveau van 2019. Vooral binnenlandse reizen herstellen zich erg goed. In 2022 verwacht IATA alweer 93% van de passagiers van 2019. Internationale reizen blijven nog wel achter met slechts 44% van de passagiers in 2022. Om het internationale reizen weer op te starten is vaccinatie een goede oplossing. Overheden moeten daarom hard werken om deze beschikbaar te stellen zegt Walsh. “Overheden moeten samenwerken en alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat vaccins beschikbaar zijn voor iedereen die deze wil,” aldus de IATA-topman.

Kritiek

Tijdens de jaarvergadering haalde Walsh uit naar luchthavens en luchtverkeersleidingsorganisaties. Schiphol en Heathrow kondigden aan om de tarieven te verhogen vanwege de misgelopen inkomsten. Volgens de topman is dit onacceptabel: “We willen allemaal COVID-19 achter ons laten, maar om de financiële last van een crisis van apocalyptische proportie op je klanten af te wentelen, alleen omdat het kan, is een commerciële strategie waarvan alleen een monopolist kan dromen”.