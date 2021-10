Qantas zoekt vervanger Fokker 100

De Australische maatschappij is in gesprek met verschillende fabrikanten over een opvolger van de Fokker 100 en Boeing 717. Deze toestellen worden ingezet op dunne binnenlandse routes. Qantas hoopt binnen enkele dagen een offerteaanvraag in te dienen.

De dochtermaatschappij, QantasLink, heeft zeventien Fokker 100’s en twintig Boeing 717’s in de vloot. De Fokker-vloot heeft een gemiddelde leeftijd van 28 jaar. De toestellen zijn zo langzamerhand dus aan vervanging toe. Ook de oudste Boeing 737’s van de moedermaatschappij moeten mogelijk vervangen worden.

©planegeezer, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Twee jaar geleden had Qantas al plannen voor een nieuw toestel, maar die plannen werden vanwege corona uitgesteld. Nu het grootste diepepunt achter de rug is kijkt de maatschappij weer vooruit. Ook voor fabrikanten is de mogelijke deal erg interessant na een financieel lastig jaar.

Er is plaats voor 100 passagiers in de Fokker 100. De Boeing 717 kan 25 passagiers meer meenemen. Qantas zou drie verschillende kandidaten in beeld hebben. De Airbus A220, de Embraer E2-serie en de Boeing 737 MAX 7 zijn de mogelijke vervangers van de oude vliegtuigen. Mogelijk zou de maatschappij zelfs kijken naar een uitbreiding van het totaal aantal toestellen in de vloot.