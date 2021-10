Air New Zealand verwacht gemengde reacties op haar vaccinatiebeleid

Air New Zealand verplicht passagiers om op haar internationale vluchten volledig gevaccineerd te zijn tegen het coronavirus, meldt Reuters.

Vanaf 1 februari gaat dit vaccinatiebeleid in. In maart 2020 sloot Nieuw-Zeeland de grenzen voor mensen met een andere nationaliteit. Alleen inwoners met de Nieuw-Zeelandse nationaliteit mochten het land in. Per 1 november zijn mensen met een andere nationaliteit wel weer welkom, drie maanden eerder dan dat het vaccinatiebeleid van Air New Zealand ingaat. Minister Chris Hipkins maakte bekend dat buitenlandse reizigers volledig gevaccineerd moeten zijn voordat zij toegang krijgen tot het land.

Gemengde gevoelens beleid Air New Zealand

De CEO van Air New Zealand, Greg Foran, verwacht gemengde gevoelens aangaande het vaccinatiebeleid van de maatschappij. “Zoals met alles, zullen er mensen zijn die het er niet mee eens zijn. We weten echter dat dit het juiste is om onze mensen, onze klanten en de bredere Nieuw-Zeelandse gemeenschap te beschermen’’, licht hij volgens Reuters toe in een verklaring.

Veel maatschappijen vragen momenteel een negatieve test voordat passagiers aan boord stappen. Volgens de CEO zijn vaccinaties de toekomst. “Gevaccineerd zijn tegen COVID-19 is de nieuwe realiteit van internationaal reizen – veel van de bestemmingen die Kiwi’s (Nieuw-Zeelanders, red.) willen bezoeken zijn al gesloten voor ongevaccineerde bezoekers.’’

United Airlines dreigt met ontslagen

United Airlines deed eerder zoiets vergelijkbaars als Air New Zealand. De Amerikaanse maatschappij verplichtte al haar personeel, dus ook mensen op de grond, op kantoor en in de lucht, een vaccinatie te halen. Begin september kondigde deze maatschappij de maatregel aan en de medewerkers kregen tot eind die maand de tijd om zich alsnog te laten vaccineren. Indien zij tegen die tijd weigerden, dreigde United Airlines met ontslag.