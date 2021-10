British Airways geeft hoopvolle update over A380

De Airbus A380 van British Airways keert eerder terug in de vloot dan verwacht. De opening van de grenzen van de Verenigde Staten is de reden daarvan, meldt de maatschappij in een persbericht.

In november keren de toestellen weer terug in dienst. Voor maart 2020 vloog de A380 van de Engelse luchtvaartmaatschappij volgens de normale dienstregeling. British Airways zet de superjumbo eerst in op korteafstandsvluchten. Op die manier kan de bemanning zich weer vertrouwd maken met de A380.

Meer vluchten naar Amerika

Dat British Airways met dit nieuws komt, heeft te maken met de aankondiging dat gevaccineerde Britten vanaf november naar de Verenigde Staten kunnen reizen. In totaal voert de Britse maatschappij 246 vluchten per week uit, verdeeld over 23 Amerikaanse luchthavens.

De meeste vluchten zijn naar New York. British Airways begint met vijf vluchten per dag. Het doel is om dit in december op te hogen naar acht. Verder vliegt de maatschappij twee keer per dag naar Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Washington, Dallas, Miami en Toronto. Daarnaast voert de luchtvaartmaatschappij ook dagelijks vluchten uit naar Philadelphia, Phoenix, Seattle, Atlanta, Denver, Houston en Vancouver (Canada).

Nieuwe bestemmingen British Airways

De terugkeer van de A380, wat in de ogen van de CEO van Qatar Airways de ‘grootste vergissing’ was, geeft British Airways volgens Neil Chernoff, directeur van het netwerk, meer mogelijkheden. “Dit is een spannende tijd voor British Airways en onze klanten nu we zien dat de grenzen weer opengaan. Met goed nieuws uit de VS breiden we het aantal vluchten drastisch uit en brengen we een aantal van onze A380’s naar huis om onze klanten zo veel mogelijk opties te geven’’, legt hij uit in een persbericht.

British Airways voegt ook bestemmingen toe aan het netwerk. Onder meer in december vliegt de maatschappij weer naar Nashville en New Orleans. De klanten ontvingen deze bestemmingen met open armen. ‘’Elders in ons netwerk voegen we ook extra diensten toe naar bestemmingen over de hele wereld, om ervoor te zorgen dat onze klanten kunnen profiteren van een hoognodige vakantie.”