Boeing opnieuw onder vuur

Emirates president Jim Clark heeft kritiek geuit op Boeing. De reden is de vertraging van de levering van de B777X.

Dit toestel had de Amerikaanse vliegtuigbouwer in juni 2020 moeten leveren. Inmiddels loopt de levering twee en een halfjaar vertraging op. Clark gaf aan dat hij nog een ‘volwassen gesprek’ met Boeing wilde voeren. “Wij werken met precisie. Ik heb moeite met anderen die dat niet kunnen’’, sneert hij tegenover Reuters.

De maatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten bestelde een groot aantal 777X-toestellen. In totaal verwacht Emirates 126 van deze vliegtuigen. Clark liet weten dat hij niet weet wanneer Boeing de eerste 777-9’s levert. Daarnaast heeft hij ook geen idee of de 777-8 überhaupt gebouwd wordt. Leveringen die niet aan de contractuele afspraken voldeden, wilde Clark in eerste instantie weigeren. Later gaf de president aan dat contracten worden gewijzigd om fabrikanten meer aansprakelijk te maken voor de gevolgen van vertragingen.

Boeing liet eerder weten dat eind 2023 het haar nieuwe toestel kan leveren. Dat is drie jaar later dan de bedoeling was. Als reden noemt het bedrijf dat het certificeringsproces na de crashes met de 737 MAX langer duurde.

Niet eerste kritiek op Boeing

Terwijl Clark vooral inzoomt op de leveringen die Boeing niet nakomt, klaagde Ryanair halverwege september ergens anders over. De Ierse luchtvaartmaatschappij vond dat de prijzen van de Boeing-toestellen te hoog waren. Ryanair is een grote afnemer van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. In totaal heeft het bedrijf 450 toestellen in haar vloot.

Ryanair-CEO Michael O’Leary dreigde over te stappen op de Airbus A320-familie in plaats van nieuwe Boeing-toestellen te bestellen. De maatschappij uit Ierland zou zelfs in januari 2020 in gesprek zijn geweest met Airbus over dit type. Ryanair heeft momenteel 29 A320’s in dienst.

Herstel Emirates

Emirates kreeg het tijdens de coronacrisis net zoals andere maatschappijen financieel flink te verduren. Inmiddels heeft de luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten de stijgende lijn ingezet. “We hebben het verlies ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd met een aanzienlijk percentage teruggebracht’’, doelt Clark op de grenzen die langzamerhand wereldwijd weer openen.

Dat brengt positieve effecten met zich mee. “Met het openen van de grenzen, hebben we een grote kick-in van inkomsten, van de vraag, dus in de tweede helft van het financiële jaar, we kijken naar een veel grotere verbetering dan de eerste helft.”

In de komende jaren verwacht Clark weer winst te maken met Emirates. “We zijn er nog lang niet… maar als we verder gaan naar het boekjaar 2022-23 (april/maart, red.), ben ik er zeker van dat het bedrijf echt het geld zal beginnen te genereren die het nodig heeft en in de loop van 2022-23 winstgevend zal worden, gematigd zelfs’’, besluit hij.