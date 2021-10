Conflict over bestuurszetel Air France-KLM

Een KLM-medewerker mag mogelijk niet toetreden tot het bestuur van Air France-KLM. Daarover is een conflict ontstaan, meldt de Telegraaf.

Het zou gaan om Terence Tilgenkamp. Hij zit al jaren in de ondernemingsraad (OR) van KLM. Omdat Mathi Bouts eind dit jaar met pensioen gaat zou Tilgenkamp zijn functie kunnen overnemen. Bouts is het enige KLM-personeelslid in het centrale bestuur in Parijs dat uit negentien mensen bestaat.

Opvolger

De ondernemingsraad van KLM is het echter niet eens met de voordracht van Tilgenkamp. ”Ineens wordt hij door het Franse kamp naar voren geschoven voor de bestuurszetel, terwijl er geen draagvlak voor hem is vanuit KLM”, laat een ingewijde aan de Telegraaf weten. ”De telefoon heeft roodgloeiend gestaan in de afgelopen week vanwege alle opwinding bij KLM.”

De kandidaat die de OR van KLM zelf naar voren schuift is Dario Fucci. Hij is waarnemend voorzitter. De Telegraaf schrijft dat sommigen in de voordracht van Tilgenkamp de hand van Air France-KLM-topman Ben Smith zien. Fucci heeft op zijn beurt weer een goede band met KLM-CEO Pieter Elbers.

Wie de functie van Bouts overneemt, bepaalt de Europese OR van de luchtvaartmaatschappij. De OR van KLM gaat daar dus niet over. Als beide partijen het erover eens zijn, krijgt de kandidaat van de Nederlandse maatschappij de bestuurszetel aangewezen. Het is een belangrijke beslissing, want de combinatie besluit onder meer over de herkapitalisatie.

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf Nederlanders. Omdat er negentien mensen in het bestuur zitten, is KLM ondervertegenwoordigd bij beslissingen die in het nadeel van de maatschappij zouden kunnen zijn.

Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra besloot in 2019 aandeelhouder van Air France KLM te worden. Op die manier hoopte hij het Nederlandse belang beter te kunnen waarborgen. Hoekstra hoopte bovendien het bestuur te hervormen en verkleinen, maar dat liep op niets uit.