Passagiers volgens IATA steeds gefrustreerder

De International Air Transport Association (IATA) meldt in een persbericht dat steeds meer reizigers gefrustreerd raken door de huidige reisbeperkingen wegens het coronavirus.

Vergeleken met de maand juni blijkt uit een enquête die IATA hield onder 4700 mensen op elf markten, dat de behoefte aan vrijheid toeneemt. 67 procent van de respondenten wil dat regeringen landsgrenzen openstellen, dat is 12 procent meer dan in juni 2021. Daarnaast gaf 64 procent aan dat grenssluitingen onnodig zijn om het virus tegen te gaan. 73 procent liet weten dat de levenskwaliteit onder de beperkingen lijdt.

“Mensen zijn steeds meer gefrustreerd over de COVID-19-reisbeperkingen en nog meer mensen hebben hun levenskwaliteit eronder zien lijden. Zij zien de noodzaak van reisbeperkingen om het virus onder controle te houden niet in. En ze hebben te veel gezinsmomenten, persoonlijke ontwikkelingskansen en zakelijke professionals gemist’’, licht IATA-directeur-generaal Willie Walsh toe in het persbericht.

IATA stuurt boodschap

Middenin de coronacrisis golden veel reisbeperkingen. Een voorbeeld daarvan is de quarantaineplicht bij aankomst. 84 procent van de geënquêteerden gaat niet reizen als quarantaine op de plaats van bestemming geldt.

Doordat het aantal gevaccineerden in de wereld toeneemt, worden de beperkingen in veel landen voorzichtig versoepeld. 80 procent van de ondervraagden meent dat mensen die gevaccineerd zijn vrij moeten kunnen vliegen. Daarentegen vindt ook 80 procent dat een test vóórafgaand aan een vliegreis een alternatief moet zijn voor mensen die zich niet (kunnen) laten vaccineren. Air New Zealand verplicht vanaf februari 2022 juist vaccinaties voor haar reizigers.

Walsh stelt dat het coronavirus altijd onder de mensen blijft. ‘’De boodschap die zij aan de regeringen sturen is: COVID-19 zal niet verdwijnen, dus moeten we een manier vinden om de risico’s ervan te beheersen en toch normaal te leven en te reizen’’, sluit de directeur-generaal van IATA af.