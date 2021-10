KLM viert feest en onthult bijzonder nieuwste huisje!

KLM is vandaag jarig. Het is precies 102 jaar geleden dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij opgericht werd.

In tegenstelling tot vorig jaar kan dit jaar uitgebreider feest gevierd worden. In 2020 zat de wereld midden in de coronacrisis. Door alle maatregelen was het niet mogelijk uitgebreid de verjaardag van KLM te vieren. Wereldwijd krijgen steeds meer mensen een vaccinatie en is steeds meer mogelijk. Bij de onthulling van het KLM-huisje in het Amsterdamse Pathé Tuschinski mogen dit jaar ook weer mensen aanwezig zijn.

Nieuw KLM-huisje

KLM viert haar verjaardag traditiegetrouw met de onthulling van een nieuw huisje, het bekende cadeautje in de business class. Vanmiddag presenteerde KLM, onder leiding van presentator Winston Gerschtanowitz het nieuwste KLM-huisje: het Amsterdamse theater Tuschinski. Het theater is dit jaar precies 100 jaar oud en onlangs uitgeroepen tot het mooiste theater ter wereld. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema en KLM-CFO Erik Swelheim namen de eerste exemplaren van het huisje in ontvangst.

“Nu de wereld stukje bij beetje weer opengaat kijken wij ernaar uit om onze klanten weer naar culturele bezienswaardigheden zoals het Theater Tuschinski te kunnen brengen. Net als KLM kent het Theater Tuschinski een lange historie. Tuschinski’s gedachtegoed, het creëren van een warm thuisgevoel en klanten een memorabele ervaring bezorgen, is waar KLM ook voor staat. Theater Tuschinski is dan ook een prachtige aanwinst in de KLM-huisjescollectie,” aldus CEO Pieter Elbers, die zelf vanwege omstandigheden niet aanwezig kon zijn.



© Matthijs de Kruijf / Up in the Sky

Dubbel feest

Naast het 102-jarig bestaan van KLM vierde ook KLM Cityhopper onlangs feest. De KLM-dochter bestaat 55 jaar. Wat ooit begon met een twee gehuurde Fokker F27’s, is uitgegroeid tot een grote vloot van maar liefst 53 toestellen.