Twee A380’s maken laatste reis over de weg | Video

Twee Airbus A380’s van Singapore Airlines zijn over de openbare weg gesleept. Ze worden gesloopt in het Changi Exhibition Centre, meldt CNA.

Het gaat om de 9V-SKH en de 9V-SKG. Dit zijn twee van de zeven A380’s waarvan Singapore Airlines november vorig jaar aankondigde deze buiten gebruik te stellen. De luchtvaartmaatschappij kreeg flinke financiële klappen te verwerken door de coronacrisis. In totaal daalde het aantal passagiers met maar liefst 99 procent.

De woordvoerder van Singapore Airlines laat aan CNA weten dat de sloop van de toestellen vlak naast de luchthaven een bewuste keuze was. Dit heeft te maken met factoren als expertise van lokale en internationale verkopers, de sluiting van de internationale grenzen en de kosten van het ontmantelen van vliegtuigen. Waar Singapore Airlines aangeeft vliegtuigen te slopen, gaan ze bij British Airways juist weer de lucht in.

SuperJumbos on a Public road ! When some airlines are reactivating their A380 fleet for now , Singapore Airlines Airbus 380-841 (9V-SKH and 9V-SKG ) were towed to be scrapped at Changi Exhibition Centre on 4th oct night !#avgeek #superjumbo #aviation pic.twitter.com/TT053U3QVG — FL360aero (@fl360aero) October 5, 2021

Operatie A380’s Singapore Airlines

Op maandagavond 4 oktober (lokale tijd in Singapore) vond de operatie plaats. Langs de Aviation Park Road, de weg langs de luchthaven, waren automatische straatvegers druk bezig met het schoonmaken van de straat. Ze ruimden het puin op en even later voerden hulpagenten een laatste veegbeurt uit. Om 23:00 uur was het showtime.

Een weg van twee kilometer werd afgezet. De lantaarnpalen langs de weg waren weggehaald en daarvoor in de plaats werd de weg voorzien van lage schijnwerpers. Vervolgens begon de laatste reis van de A380’s, weliswaar over de grond. In totaal duurde de operatie enkele uren.

Flinke klus

Nu wacht alleen nog de sloop van de beide vliegtuigen. Dat is een flinke klus volgens Greg Waldron, managing editor bij FlightGlobal. “Over het algemeen is het (ontmantelen van vliegtuigen, red.) een vrij gespecialiseerde operatie. Je moet echt je weg weten in het vliegtuig, hoe je het veilig en correct moet doen, en ook om de waarde te behouden, want je wilt de onderdelen die je probeert te verkopen niet beschadigen’’, legt hij uit bij CNA.

Waldron denkt dat dit in het Changi Exhibition Centre goed komt. “SIA Engineering Company, de MRO (Maintenance Repair and Overhaul, red.) voor SIA, is een zeer ervaren MRO-bedrijf. Zij hebben in de loop der jaren allerlei vliegtuigen onderhouden, zij kennen hun weg met de A380. Dus zo iemand zou zeker de mogelijkheid hebben.”

Vliegtuigspotters schieten foto’s

De weg langs het vliegveld was afgesloten, maar dat weerhield tien mensen niet om een laatste glimp van deze toestellen van Singapore Airlines op te vangen. Student Yeong Zi Feng (18) was een van de aanwezigen. “De A380 is een groot vliegtuig, dus het is niet zo dat je dit soort dingen in elk land te zien krijgt. Het is best leuk om er ook een foto van te hebben’’, zegt hij. “Het is een beetje zonde, om eerlijk te zijn. De A380 is op het verkeerde moment ontwikkeld.“