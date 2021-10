Twente Airport vecht besluit aan

Twente Airport moet alsnog runway turn pads aanleggen. Een ontheffing wees de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) af.

Algemeen directeur van de luchthaven Jan Schuring vindt het aanleggen van draaipaden niet nodig. “Twente Airport is geen drukke luchthaven waar elk moment weer een nieuw toestel kan komen”, zegt hij in gesprek met RTV Oost. Ondanks de ILT het verzoek afwees, legt de algemeen directeur zich er niet bij neer. “Dat besluit zullen we aanvechten. De ILT weet dat we het niet eens zijn.”

Infrastructuur luchthaven

In totaal kost deze aanleg 2,5 miljoen euro. Een landingsbaan moet runway turn pads hebben zodat vliegtuigen kunnen draaien. Daarnaast is het verstevigen van de baan ook een eis. Deze aanpassingen moest Twente Airport aan de infrastructuur van het vliegveld doorvoeren.

Wegens weinig vliegbewegingen is de planning van takeoffs en landingen soepel. “Je moet die paden volgens internationale richtlijnen hebben, zodat een toestel snel de baan kan verlaten en plaats kan maken voor een volgend vliegtuig’’, zei Schuring in een eerder interview met dat medium. “We kunnen hier 24 uur van tevoren een groot toestel inplannen, dus de noodzaak van de draaipaden is er niet.” Toevallig vinden deze weken testvluchten plaats op Twente Airport om alternatieve naderingsroutes te onderzoeken.

747’s op Twente Airport

Ondanks het besluit van de ILT verwelkomde Twente Airport tijdens de coronacrisis zes 747’s van Lufthansa. Omdat de vraag naar vliegreizen tijdens die crisis een ongekend dieptepunt kende, besloot de Duitse luchtvaartmaatschappij een aantal Jumbojets te stallen. Naast de stalling op Twente stuurde Lufthansa ook vliegtuigen naar vliegtuigstalling Teruel.

De Duitse maatschappij had een contract met Twente Airport waarin stond dat de 747’s tot minimaal juni 2022 op de luchthaven in Overijssel zouden blijven staan. Dat was een financiële kwel voor de luchthaven toen ze in Overijssel hoorde dat deze toestellen veel eerder zouden vertrekken dan gepland. Ieder geparkeerd vliegtuig brengt 100.000 euro op. Door het recordverlies van vorig jaar kon het vliegveld het geld goed gebruiken. Halverwege september vertrok de laatste 747 vanaf Twente Airport.