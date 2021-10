Air Belgium neemt eerste Airbus A330neo in ontvangst

Air Belgium heeft de eerste van haar twee Airbus A330neo’s in ontvangst genomen.

De eerste Airbus A330-900 waar Air Belgium mee gaat vliegen heeft in totaal 286 stoelen. Deze zijn verdeeld over drie klassen: er is ruimte voor 30 passagiers in de business class, er zijn 21 premium-stoelen en 235 economy-plekken. Het vliegtuig is uitgerust met de ‘Airbus Airspace’-cabine. Dat betekent dat de stoelen beschikken over de nieuwste Airbus-technologie: in-flight entertainmentsystemen, wifi aan boord en dimverlichting.

Voor Air Belgium betekent de komst van de A330neo een stap van innovatie en verduurzaming ten opzichte van de oudere A340’s waar de maatschappij nu mee vliegt. De cabine is stiller en het brandstofverbruik is tot 25 procent lager. Ook veroorzaakt het toestel minder geluidshinder dan de viermotorige Belgische voorgangers. De neo zal waarschijnlijk al snel operationeel zijn: vanaf het einde van oktober vliegt Air Belgium naar Mauritius, Guadeloupe en Martinique. Vanaf december komen daar naar verwachting Curaçao en de Dominicaanse Republiek bij.

We're thrilled to welcome @Airbelgium to the #A330neo family as they take delivery of their 1st aircraft. W/ a 3-class #AirspaceCabin for more comfort, less CO2 & noise emissions, this aircraft is the new way to go for flights from Brussels to long-haul destinations.

📷 E. Magnan pic.twitter.com/gsy2eZM9Dp — Airbus (@Airbus) October 8, 2021

Eerder dit jaar werd al bekend dat Air Belgium ter vervanging van de A340’s twee A330neo’s zou aanschaffen. De twee toestellen waren in eerste instantie voor Air Berlin bestemd, maar die maatschappij ging in het najaar van 2017 ter ziele. Vervolgens zouden de nieuwe A330’s via leasemaatschappij Air Lease Corporation worden ingezet bij het Afrikaanse Rwandair, maar ook daar is het niet van gekomen.

Bron: Airbus