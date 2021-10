CNN: Ethiopian Airlines vervoerde vorig jaar wapens

De Ethiopische regering heeft eind vorig jaar de nationale commerciële luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines gebruikt om wapens van en naar Eritrea te vervoeren, zo schrijft CNN.

De wapens zouden vervoerd zijn tijdens de burgeroorlog die woedt in het Ethiopische Tigray, een regio in het noorden van het land die grenst aan Eritrea. CNN heeft vrachtlijsten, ooggetuigenverslagen en fotografisch bewijs ingezien die bevestigen dat er wapens werden vervoerd tussen de nationale luchthaven in Addis Abeba, waar ook maatschappijen als KLM en Lufthansa op vliegen, en de luchthavens van Asmara en Massawa in Eritrea. Ethiopian voert sinds 2018 weer vluchten uit naar het land dat al jarenlang gebukt gaat onder hevige spanningen. De wapens werden tijdens de eerste weken van het conflict, in november 2020, vervoerd aan boord van verschillende vliegtuigen van Ethiopian Airlines.

Volgens deskundigen vormen de vluchten een schending van het internationale luchtrecht, dat het smokkelen van wapens voor militair gebruik aan boord van civiele vliegtuigen verbiedt. Ook zou er door de luchtvaartmaatschappij in strijd gehandeld zijn met een handelsprogramma dat toegang biedt tot de Amerikaanse markt.

Ethiopian bestrijdt de beschuldigingen in een reactie: “Ethiopian Airlines ontkent de recente aantijgingen van CNN ten stelligste en bevestigt dat het, voor zover zij weet en uit haar administratie blijkt, op geen enkele route en in geen enkel vliegtuig oorlogswapens heeft vervoerd.” De afbeeldingen waar CNN over schrijft zouden niet bekend zijn bij het bedrijf, dat te boek staat als de grootste en een van de meest betrouwbare Afrikaanse maatschappijen. De overheden van Ethiopië en Eritrea hebben nog niet gereageerd.