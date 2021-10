Zorgen om vermogen Air France-KLM

Een faillissement van Air France-KLM dreigt als het concern voor het einde van dit jaar geen kapitaal binnenhaalt, meldt de Telegraaf.

Als een Frans bedrijf dat aan de beurs genoteerd staat langer dan twee jaar een negatief eigen vermogen heeft, kunnen belanghebbenden bij de rechtbank een faillissement aanvragen. Daarnaast is het zo dat als het eigen vermogen daalt tot onder de helft van het maatschappelijk kapitaal, aandeelhouders gezamenlijk moeten bepalen wat er met het bedrijf moet gebeuren. Als het bedrijf blijft bestaan, dan moet het eigen vermogen binnen twee jaar zijn opgehoogd, anders komt het lot van in dit geval Air France-KLM in de handen van de rechter te liggen. Het luchtvaartconcern geeft aan dat zij kijkt naar mogelijkheden om de kosten verder te verlagen. Ook wordt naar schuldomzetting en een nieuwe aandelenuitgifte gekeken.

Ongelukkig moment voor Air France-KLM

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) legt uit dat de huidige tijd waar Air France-KLM nu in verkeert niet om over naar huis te schrijven is. ”De timing voor een herkapitalisatie is slecht, gezien de huidige beurswaarde van het totale concern van €2,6 miljard. Er moet een groot bedrag opgehaald worden, wat leidt tot enorme verwatering voor bestaande aandeelhouders’’, zegt Jasper Jansen van VEB tegenover De Telegraaf.

De Franse Staat heeft 28 procent van de aandelen. Wanneer meer dan 30 procent van de aandelen in handen is van een belanghebbende, moet de Staat volgens de wet een bod doen op de onderneming. ‘’De Franse Staat kan er echter ook niet groot instappen zonder een verplicht bod op de onderneming te doen. Wij willen dat Air France-KLM zo snel mogelijk uitleg geeft over de wet.”

Gevolgen voor KLM

De Nederlandse regering gaf eerder dit jaar aan niet mee te willen doen in een aandelenemissie van Air France-KLM. Nederland zakte terug naar de derde plaats als aandeelhouder toen er één miljard euro opgehaald werd. Wopke Hoekstra besloot in 2019 aandeelhouder van Air France-KLM te worden om het Nederlandse belang te waarborgen. Daarnaast komt door de situatie van Air France ook druk te staan op het kabinet, want wat gebeurt er met de schuldomzetting van de één miljard euro aan staatssteun die KLM als lening van de overheid ontving?