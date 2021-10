Mist zorgt voor problemen op Nederlandse luchthavens

Op verschillende luchthavens in Nederland heeft dichte mist vandaag voor problemen gezorgd.

Vooral Eindhoven Airport is zwaar getroffen door de gevolgen van de dichte mist. Het vliegverkeer werd er vanochtend geheel platgelegd en kwam pas na het middaguur langzaam op gang. Veel arriverende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens, waaronder Maastricht Aachen Airport, Weeze, Luik en Brussel. Vertrekkende vluchten zijn in sommige gevallen urenlang vertraagd. De vertragingen zorgen voor grote drukte in de terminal. Het gebied achter de veiligheidscontroles werd vanwege de drukte tijdelijk gesloten.

Ook op Rotterdam The Hague Airport is het vliegverkeer verstoord. “We hadden vanochtend 200 meter zicht. We moeten naar 450 meter zicht om weer vluchten te laten landen,” zo laat een woordvoerder weten aan Omroep West. De zeven vertrekkende vluchten die gepland stonden voor vanochtend hebben wel kunnen vertrekken. Inmiddels is de mist opgetrokken en hoopt de luchthaven in te lopen op het vluchtschema.

Tot slot werd ook Schiphol licht getroffen: meerdere vluchten werden daar door de mist vertraagd. Doordat de luchthaven over nieuwere en geavanceerdere landingssystemen beschikt is het mogelijk om de operaties ook met veel minder zicht door te laten gaan.

De mist van vanochtend betekent voor ons extra drukte tijdens al behoorlijk drukke dag vanwege de vracht. Aanpoten dus! pic.twitter.com/fJ8BTsctLw — Maastricht Airport (@MST_airport) October 8, 2021