Qantas voert haar langste commerciële vlucht ooit uit

Qantas voerde woensdagavond haar langste commerciële vlucht ooit uit. Opmerkelijk was dat het om een repatriëringsvlucht ging.

De Australische luchtvaartmaatschappij vloog vanuit Buenos Aires (Argentinië) naar Darwin, een stad in het noorden van Australië. In totaal duurde de vlucht maar liefst 17 uur en 25 minuten. De Boeing 787 van Qantas legde 15.020 kilometer af. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de QF14 over Antarctica vloog waar temperaturen van -75 graden geregistreerd werden. Het vliegtuig mat een gemiddelde tegenwind van 35 kilometer per uur.

In het vliegtuig zaten 107 passagiers, vier piloten en zeventien bemanningsleden, technici en grondpersoneel. Voorafgaand aan deze vlucht vond een lange voorbereiding plaats. Analisten van de vluchtplanning hebben in de afgelopen maanden aan de routeplanning gemaakt op basis van weer- en windomstandigheden over de Stille Oceaan en Antarctica. Het vliegtuig had maar liefst 126.000 liter brandstof bij zich.

De Dreamliner vliegt via Antarctica naar Darwin. © Flightradar24.com

Qantas verbreekt eigen record

Het is niet de eerste repatriëringsvlucht van Qantas. De Australische luchtvaartmaatschappij voert deze vluchten namens de regering uit om Australiërs tijdens de coronacrisis naar huis te brengen. In totaal ging het om 31 overzeese bestemmingen, verdeeld over alle continenten. Negentien routes maakten niet deel uit van het netwerk van Qantas. Daarnaast is het de eerste keer in één jaar dat een vlucht uit ieder continent landt op Darwin Airport.

Naast de lange vlucht vanuit Buenos Aires naar Darwin, voerde Qantas nog een lange repatriëringsvlucht uit. De Australische maatschappij vloog eerder vanuit Londen naar Perth. De afgelegde afstand bedroeg toen bijna 14.500 kilometer. In 2019 voerde Qantas twee ‘Project Sunrise-onderzoeksvluchten’ uit met een 787. Dit waren vluchten van New York en Londen rechtstreeks naar Sydney. De lading was aanzienlijk minder dan normaal en de vlucht duurde meer dan negentien uur.

https://twitter.com/Qantas/status/1445905988846952454