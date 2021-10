KNRM redt piloot uit Westerschelde

In de middag van 8 oktober 2021 kwam een Stampe SV.4C in de Westerschelde terecht. Iets na vijf uur s ’middags belandde het toestel in het water. Passerende schepen zagen het vliegtuig neerkomen en sloegen direct alarm. Uiteindelijk kwam een reddingboot van de KNRM in actie om de inzittende te redden.

De zeventig jaar oude G-AIYG was onderweg van Antwerpen naar Midden-Zeeland toen het toestel boven de Westerschelde in de problemen kwam. Waarom en welke problemen het vliegtuig had, wordt nog onderzocht. Toen de dubbeldekker het water raakte sloeg het toestel over de kop. De piloot kwam zonder kleerscheuren uit het vliegtuig. De reddingboot Jan van Engelenburg van de KNRM kwam ter plaatse en viste de piloot uit het water. Rijkswaterstaat heeft later op de avond het toestel geborgen.