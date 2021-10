Vlissingen decor van spectaculaire helikopteroefening | Foto’s

Zwaarbewapende leden van de Maritime Special Operations Forces (MARSOF) en de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie werden tijdens een tweedaagse oefening vanuit helikopters gedropt op verschillende locaties in het havengebied Vlissingen-Oost. Centraal in deze oefening stond het effectief ingrijpen in geval van gijzeling of terroristisch geweld op zee. De twee voornaamste plaatsen waar zulke scenario’s zich kunnen afspelen zijn schepen en boorplatforms.

Luchtvervoer

De oefening vond op 29 en 30 september plaats en werd deze week herhaald voor andere leden van beide eenheden. NH90-helikopters van het 860 squadron van Maritiem Vliegkamp De Kooy verzorgden het luchtvervoer tijdens de oefening. Vanaf de tijdelijke basis aan de Halsweg in Nieuwdorp (gemeente Borsele) voerden de NH90’s en een AW139-politiehelikopter diverse vluchten uit naar een boorplatform in de haven van Vlissingen. Verder werden de teamleden gedropt op een olietanker die ter hoogte van scheepsbouwer Damen lag.

NH90-helikopter in actie © Wytze Adriaanse

Fast-roping

Omdat een helikopter niet overal kan landen, worden de eenheden getraind in ‘fast-roping’, het ongezekerd afdalen langs een dik touw. Dit touw zit bevestigd aan de lier van de helikopter. Zodra het laatste teamlid beneden staat wordt het touw losgekoppeld van de lier en naar beneden gegooid, zodat de heli zo snel mogelijk verder kan vliegen. Deze manier van opereren is voor het team geen dagelijkse bezigheid. Het is dan ook essentieel om de vaardigheden met ‘fast-roping’ op peil te houden.

Decor: Vlissingen

Dat juist Vlissingen-Oost als decor voor de oefening met helikopters is gekozen komt door de aanwezigheid van meerdere boorplatformen in de haven. Om een dergelijke training op zee te houden is onpraktisch, aangezien dit soort platformen doorgaans ver bij de kust vandaan liggen.

Tijdens de training op 30 september kreeg de NH90 bezoek van een EC135 politiehelikopter

© Wytze Adriaanse

Realistische fast-roping afdaling op een boorplatform

© Wytze Adriaanse

