Landing afgebroken nadat auto vliegveld Weeze op rijdt

Een vliegtuig van Ryanair heeft zaterdagavond de landing op vliegveld Weeze, vlak over de Duitse grens, moeten afbreken. Een auto was door het hek gereden.

In eerste instantie werd rekening gehouden met een aanslag op de luchthaven waardoor hulpdiensten massaal uitrukten. Later bleek echter dat de bestuurder van de auto onwel geworden was. Hij reed onder invloed op de weg naast de landingsbaan en raakte de controle over de auto kwijt. Nadat hij door het hek de luchthaven op was gereden werd hij door veiligheidsdiensten van Weeze Airport op een taxibaan tot stilstand gebracht. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast is hij zijn rijbewijs kwijt.

De bemanning van de op dat moment naderende Ryanair-vlucht besloot de landing af te breken. Het vliegtuig zou uiteindelijk enkele keren rondcirkelen en daarop uitwijken naar het vliegveld van Münster. Later op de avond landde de vlucht alsnog op Weeze. “Toen we richting Weeze vlogen gaf de piloot plotseling weer gas, trok het toestel op en het landingsgestel werd ingetrokken,” zo vertelt een passagier. “Het was eng, geen prettige ervaring.”

Het komt vaker voor dat automobilisten op miraculeuze wijze op het terrein van een vliegveld belanden. Zo kwam een taxiënde Boeing 777 van KLM aan het begin van dit jaar oog in oog met een automobilist op de luchthaven van Bangkok. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van drugs en alcohol, en had naar eigen zeggen een verkeerde afslag genomen.