FNV: Acties op Schiphol als situatie niet verbetert

FNV dreigt met acties als de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van medewerkers in de afhandeling op Schiphol niet snel structureel verbeteren. Dat laat de vakbond weten in een brief aan het ministerie van IenW, de Schiphol Group en de afhandelingsbedrijven op de luchthaven.

Afgelopen zomer ging het flink mis bij de grondafhandeling van Schiphol. Door een enorm personeelstekort kregen onervaren medewerkers de verantwoordelijkheid voor het beladen van vliegtuigen met honderden passagiers. Ook ging het flink mis met de afhandeling van bagage. Koffers raakten kwijt of belandden op de verkeerde vlucht. Zo is er zelfs een vlucht gecanceld door het zoekraken van bagage.

“Deze chaos is slecht voor de passagiers, voor de vliegveiligheid en natuurlijk voor al die medewerkers, die keihard moesten werken voor een minimumloon of stagevergoeding”, zegt Joost van Doesburg, campagneleider FNV Schiphol.

Drie eisen

In de brief stelt FNV drie eisen: de afhandelaars moet een sector-cao krijgen, met daarin onder meer een minimum inkomen van 14 euro per uur en vaste contracten. De Schiphol Group moet sociale vestigingseisen opleggen, die afhandelingsbedrijven onder meer verplichten om te zorgen voor veilig werk. En van het ministerie eist FNV een beperking op het aantal afhandelingsbedrijven.

Als de genoemde organisaties de komende maanden niet tot afspraken komen over de eisen, stelt FNV acties in het vooruitzicht. Werkonderbrekingen worden daarbij niet uitgesloten. Volgens de vakbond weten de organisaties al jaren dat het systeem niet werkt en liet afgelopen zomer dat pijnlijk zien. “Het is niet voor het eerst dat we het hier over hebben. Voor ons is de maat vol. De tijd van pappen en nat houden is nu echt voorbij” zegt Van Doesburg.