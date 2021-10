Southwest Airlines annuleert meer dan 1800 vluchten

Southwest Airlines heeft dit weekend meer dan 1.800 vluchten geannuleerd, waardoor de reisplannen van duizenden passagiers werden verstoord en cabinepersoneel strandde.

In een verklaring van zondagmiddag zei Southwest Airlines dat de annuleringen vrijdag begonnen ten gevolge van weersproblemen op de luchthavens van Florida. De problemen werden erger toen er onverwachte problemen ontstonden met de luchtverkeersleiding in dezelfde regio. Hierdoor ontstonden een flink aantal vertragingen en annuleringen. Toch zegt de FAA dat de annuleringen zijn veroorzaakt door een groot personeelstekort bij Southwest Airlines.

Terwijl de maatschappij de schuld gaf aan problemen met het weer en luchtverkeersleiding, meldde geen enkele andere maatschappij dit weekend soortgelijke dienstonderbrekingen. American Airlines, bijvoorbeeld, had ongeveer 63 annuleringen aan het begin van zondagmiddag en United Airlines had er slechts negen.

Personeelstekort bij Southwest

Door personeelstekort heeft Southwest afgelopen zomer vele vluchten moeten annuleren. Dit personeelstekort is nog steeds aanhoudend bij de maatschappij. De Transport Workers Union of America waarschuwde in juli dat het personeelstekort het moreel aantast en dat sommige werknemers melden dat zij zich uitgeput en overweldigd voelen.

Southwest zegt dat de maatschappij bezig is om vliegtuigen en bemanning te herpositioneren om de normale vluchten te hervatten. “Met minder vluchten tussen steden in ons huidige schema, is het herstellen van de geannuleerde vluchten tijdens operationele uitdagingen moeilijker en langduriger,” zegt het bedrijf.