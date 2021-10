Top vijf langste lijnvluchten ter wereld

Door de jaren heen kreeg het begrip long-haul-vluchten een andere betekenis. Waar KLM in 1924 nog 127 uur deed over een vlucht van Amsterdam naar Jakarta met twintig tussenlandingen, duurt de overbrugging van die afstand tegenwoordig slechts dertien uur zonder tussenlanding. Door de ontwikkeling van de vliegtuigen werd het mogelijk om steeds langere vluchten uit te voeren. Tegenwoordig zijn er zelfs ultra long-haul-non-stop-vluchten over de hele wereld. Geen enkele Europese of Amerikaanse luchtvaartmaatschappij komt voor in de top vijf van de langste lijnvluchten ter wereld.

1. Singapore Airlines SQ 23 – 15.349 kilometer

Momenteel voert Singapore Airlines de langste lijnvlucht ter wereld uit. De maatschappij vliegt tussen New York JFK en Singapore. Niet zomaar elk vliegtuigtype kan deze reusachtige afstand in één keer afleggen. Voor deze ultra long-haul vlucht ontwikkelde Airbus een speciale versie van de succesvolle A350, de A350-900ULR. Met een bereik van achttienduizend kilometer overbrugt het deze afstand moeiteloos.

2. Qatar Airways QR 921 – 14.535 kilometer

Jarenlang voerde Qatar Airways de langste lijnvlucht ter wereld uit maar moest uiteindelijk de koppositie in deze lijst afgeven. Met deze vlucht verbindt de maatschappij Doha met Auckland. Ook voor deze vlucht is er een speciaal vliegtuigtype. Qatar zet een Boeing 777-200LR in op de route. Dit is een long-range-versie van de veel gebruikte 777. De vlucht werd in het begin van 2017 voor het eerst uitgevoerd. Sindsdien maakt de achttien uur durende vlucht deel uit van het netwerk van Qatar Airways.

©Aldo Bidini

3. Qantas QF9 – 14.499 kilometer

De Australische maatschappij Qantas kan niet ontbreken op deze lijst. De maatschappij kijkt steeds verder naar mogelijkheden om het Australische land te verbinden met Europa. Deze vluchten komen daarmee direct in aanmerking voor deze top vijf. De vlucht tussen Londen en Perth is momenteel de enige directe verbinding tussen Australië en Europa. Daarmee is deze bijna achttien uur durende vlucht de nummer drie op de lijst. De Boeing 787-9 steeg in het voorjaar van 2018 voor het eerst op.

© David Gray#JM/Getty Images

4. Emirates EK 449 – 14.200 kilometer

Emirates heeft ook een directe verbinding met Auckland. Toch staat deze vlucht nipt achter de vlucht van Qatar. De vlucht van Dubai naar Auckland is maar driehonderd kilometer korter dan de QR 921. Desondanks bedraagt de vluchtduur nog zo’n zeventien uur. Voor deze afstand zet de maatschappij een 777-200LR in of een van de A380’s. Het is de langste route waarop een viermotorig toestel vliegt.

©Emirates

5. Singapore Airlines SQ 37 – 14.114 kilometer

Singapore Airlines staat met nog een andere vlucht in de top vijf. Deze route gaat over de Stille Oceaan. De SQ 37 vliegt tussen Los Angeles en Singapore. De A350-900 doet hier bijna achttien uur over ondanks dat de route honderd kilometer korter is dan de nummer-vier-positie. De vlucht vertrekt om 23:20 lokale tijd en komt twee dagen later om 07:30 lokale tijd aan in Singapore. Dit komt doordat de bestemmingen aan de andere kant van de datumgrens liggen.

Singapore A350-900. ©Maurits Vink