Goed nieuws voor oud-piloot Julio Poch

Het ministerie van Justitie heeft overeenstemming weten te bereiken met oud-piloot Julio Poch en diens advocaat Knoops.

Dat maakte demissionair minister van Justitie Grapperhaus maandag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Eind augustus ontving Poch, die mede door toedoen van Nederland acht jaar onterecht in een Argentijnse cel heeft vastgezeten, nog een mededeling van de landsadvocaat dat hij niet op enig gebaar van de Nederlandse staat hoefde te rekenen. In het debat met de Tweede Kamer van 14 september besloot Grapperhaus anders. De minister maakte toen bekend dat hij Poch om humanitaire redenen een schadevergoeding van 700.000 euro zou aanbieden.

Al snel liet advocaat Geert-Jan Knoops weten dat dit bedrag onvoldoende was en dat hij namens zijn cliënt een bodemprocedure zou starten. Inmiddels is tussen de twee partijen een overeenkomst gesloten over een schadevergoeding. Grapperhaus wil over de inhoud van die overeenkomst geen mededelingen doen, maar benadrukt opnieuw dat het gaat om een tegemoetkoming in de schade op humanitaire gronden, zonder erkenning van aansprakelijkheid. Volgens zijn advocaat is Poch “meer dan tevreden” over het akkoord. “Hiermee heeft Poch toch erkenning gekregen voor het leed van de afgelopen twaalf jaar. Een bevrijdend gevoel,” aldus Knoops. Tot slot laten Poch en zijn familie weten Grapperhaus dankbaar te zijn voor de afronding van de zaak: “Poch heeft veel leed moeten doormaken. Het is wel deze minister die daar een einde aan heeft gemaakt.”