EasyJet niet te spreken over plan Schiphol

Het plan van Schiphol om de havengelden de komende drie jaar met veertig procent te verhogen valt niet goed bij easyJet.

‘’Buitensporige tarieven’’, aldus de Britse luchtvaartmaatschappij over de verhoging in de Telegraaf. ‘’Dit is monopolistisch gedrag.” Luchtvaartmaatschappijen kregen tijdens de coronacrisis harde financiële klappen te verwerken. Topman van de prijsvechter, Johan Lundgren, vindt dat vliegvelden moeten begrijpen dat maatschappijen herstellende zijn van de coronacrisis. Eind oktober komt Schiphol met de bekendmaking van de nieuwe tarieven van de havengelden.

Ticketprijzen EasyJet omhoog

Die verhoging betekent dat prijzen van vliegtickets omhooggaan. EasyJet zegt dat het gebruik van Schiphol meer dan vijftig euro per passagier kost. Ondanks dat easyJet Schiphol ‘een van de duurste luchthavens’ vindt, blijft de prijsvechter gewoon op Amsterdam vliegen. De lowbudgetmaatschappij geeft aan dat Schiphol een belangrijke hub is. Vanuit de grootste luchthaven van Nederland vliegt de Britse prijsvechter onder meer naar Berlijn, de Canarische eilanden en Londen (Gatwick en Luton).

Mensen zin in vakantie

De luchtvaartsector klimt inmiddels uit het dal. Wereldwijd neemt het aantal vluchten toe en steeds meer passagiers boeken een ticket. Dat valt easyJet ook op. De maatschappij zet een groter deel van de vloot in. Tot en met december vliegt de Britse prijsvechter met zeventig procent van de capaciteit. Dat is twaalf procent meer dan in het afgelopen kwartaal. De maatschappij voerde de capaciteitsverwachtingen voor het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar met 100.000 stoelen op.

Daarnaast ziet easyJet de vraag naar vliegtickets toenemen. Mensen hebben volgens de maatschappij ‘zin om te reizen’ en daarom zijn tickets naar onder meer winterse zonbestemmingen als Egypte en Turkije erg in trek. Dat geldt ook voor zakenreizen: steeds meer zakenreizigers pakken voor hun werk het vliegtuig.