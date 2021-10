Boeing-personeel Texas ontspringt vooralsnog dans vaccinatieplicht

Boeing stelt een vaccinatieplicht voor haar personeel in de Verenigde Staten in. Daarmee volgt de vliegtuigbouwer het voorbeeld van een aantal Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, meldt Reuters.

Voor 8 december moet iedereen een vaccinatie gehaald hebben. Het gaat ongeveer 125.000 werknemers. Zij moeten een vaccinatiebewijs laten zien óf kunnen aantonen dat ze een vrijstelling hebben gekregen. Reden voor een vrijstelling is bijvoorbeeld een religieuze overtuiging. Het is nog niet bekend of Boeing als alternatief testen goedkeurt.

Dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer nu met dit besluit komt heeft staat niet los van het uitvoerende bevel dat president Joe Biden uitvaardigde voor federale aannemers. Dit houdt in dat iedere werknemer een vaccinatie moet halen om te kunnen blijven werken. Vorige maand riep Biden alle bedrijven in de Verenigde Staten op hun personeel te dwingen voor 8 december een vaccinatie te halen.

Niet in Texas

De werknemers van Boeing zijn verdeeld over verschillende staten. In Texas zitten ruim 5.000 werknemers. Het bevel van Biden geldt daar nog niet. De conservatieve gouverneur Greg Abbot vaardigde een bevel uit waarin stond dat ‘geen enkele instantie een vaccinatieplicht kan eisen van haar klanten of personeel’. De overheidsbemoeienis gaat volgens Abbot veel te ver. Hij noemt het ‘het pesten’ door de Amerikaanse regering van de Biden.

Echter, een vaccinatieplicht in Texas kan alsnog ingesteld worden. “Als gevolg van de Texas EO, is de vandaag (dinsdag, red.) aangekondigde Boeing-vaccinatieplicht niet onmiddellijk van toepassing op lokale vestigingen. Zodra deze vestigingen echter onder de EO van Biden vallen, verwachten we dat de vaccinatieplicht op hen van toepassing zal zijn”, laat Boeing weten.

Boeing volgt luchtvaartmaatschappijen

Eerder kondigden verschillende luchtvaartmaatschappijen aan een vaccinatieplicht in te stellen. Onder meer United Airlines liet weten werknemers te ontslaan indien ze voor eind september geen prik hadden gehaald. Het ging om 593 medewerkers die alsnog weigerden zich te laten vaccineren. Indien zij voor hun ontslaggesprek niet tot de beoogde prik zijn overgegaan, is ontslag een feit.