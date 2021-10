Invoer vliegtaks België mossel noch vis

De Belgische federale regering maakte dinsdag bekend dat vliegtaks ingevoerd wordt op vluchten onder de 500 kilometer.

Het zou om een bedrag van 2 tot 7 euro extra gaan. Daar is echter nog weinig over bekend, laat luchtvaartkenner Riadh Bahri in de ‘De Ochtend’ op de Belgische Radio 1 weten. In totaal zou vliegtaks, die in de ogen van Bahri omschreven moet worden als inschepingstaks, dertig miljoen euro moeten opleveren. Bestemmingen die in die straal van Brussels Airport liggen zijn bijvoorbeeld Amsterdam, Frankfurt, Londen en Parijs.

Vraagtekens bij vliegtaks

Het bedrag dat bovenop de tickets komt, is minimaal. “Maar het is de vraag of het überhaupt een effect gaat hebben. Ga je met 2 of 4 euro echt mensen aanzetten om hun gedrag te veranderen?”, vraagt Bahri zich af. Die 2 tot 7 euro extra kan vervolgens gestoken worden in verduurzaming, al blijft hij sceptisch. “Het doel kan ook zijn: je wilt echt veel geld ophalen om extra te kunnen investeren in groene alternatieven. Dat ga je met die 30 miljoen euro sowieso niet kunnen doen. Het is een beetje mossel noch vis.” Eerder overwoog de Europese Commissie kerosinetaks in te voeren.

Overstappers

Dat het plan van de vliegtaks nog niet helemaal is uitgewerkt, blijkt als men kijkt naar overstappers. In een straal van 500 kilometer van Brussels Airport ligt een groot aantal steden. Per week worden er tientallen vluchten vanuit Brussel naar deze steden uitgevoerd. ‘’98 procent van de reizigers zijn mensen die doorreizen naar andere bestemmingen. Bijvoorbeeld, iemand die van Parijs naar Kinshasa wil, zal in Parijs met Brussels Airlines naar Brussel vliegen en van hier naar Kinshasa gaan.”

Hoe anticipeert de Belgische overheid daarop? “In andere landen waar al langer vliegtaksen ingevoerd zijn, worden die overstappers gevrijwaard en moeten zij die taks niet betalen. Of dat bij ons ook zo zal zijn, lijkt mij heel sterk, want hoe ga je anders aan die 30 miljoen geraken? Vandaar waarschijnlijk ook de technische term inschepingstaks, waardoor iedereen die aan boord gaat, die zal gaan betalen’’, besluit Bahri.