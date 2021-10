Ondanks vaccinatieplicht komt United Airlines met beloning

Werknemers van United Airlines krijgen een bonus van 1000 dollar als erkenning voor hun doorzettingsvermogen en harde werk, meldt Simple Flying.

CEO Scott Kirby maakte dat dinsdag bekend. Hij zei dat deze bonus een ‘bedankje’ is voor de afgelopen achttien maanden. In totaal ontvangen 80.000 medewerkers deze bonus. Dat betekent dat de Amerikaanse maatschappij maar liefst 80 miljoen dollar aan bonussen uitkeert aan haar personeel. Of de mensen die zich niet lieten vaccineren ook deze bonus krijgen, meldt Simple Flying niet.

United 100

Alle medewerkers van United Airlines ontvangen een United 100. Dit is de hoogste eer die werknemers kunnen krijgen bij de Amerikaanse maatschappij. Normaal gesproken is deze alleen voorbehouden aan honderd ‘uitmuntende werknemers’. Collega’s en managers kunnen medewerkers nomineren voor ‘voorbeeldige prestaties die de hoekstenen van het bedrijfsplan van het bedrijf ondersteunen’.

In 2013 introduceerde de maatschappij uit de Verenigde Staten dit initiatief. Dit was bedoeld om personeelsleden speciale beloningen te geven als erkenning voor hun prestaties. Voorbeelden hiervan zijn de zogeheten ‘MileagePlus-miles’, te vergelijken met ‘Air Miles’. Mensen kunnen sparen voor onder meer gratis toegang tot Economy Plus en upgrades.

Voormalig CEO van United Airlines, Jeff Smisek, gaf in 2014 volgens Simple Flying aan dat het personeel uiterst belangrijk is voor de maatschappij. “Er zijn veel getalenteerde mensen met een grote verscheidenheid aan vaardigheden en expertise nodig om ons succesvol te maken. Deze uitmuntende medewerkers vertegenwoordigen het beste van wie we zijn en waar de United-cultuur om draait, en ik ben er trots op deel uit te maken van hun team.”

2025

Kirby liet dinsdag weten dat United Airlines in 2025 haar volledige narrow-body-vloot vernieuwt. “Onze United Next (USB, elektrische oplaadpunten, grotere bagagevakken, red.) visie zal een revolutie teweegbrengen in de ervaring van het vliegen met United terwijl we onze activiteiten versnellen om tegemoet te komen aan een heropleving van het luchtvervoer.’’

De CEO van de maatschappij wil reizigers meer comfort bieden. ‘’Door zo snel zoveel vliegtuigen toe te voegen en te upgraden met onze nieuwe kenmerkende interieurs, zullen we vriendelijke, behulpzame service combineren met de beste ervaring in de lucht, allemaal in ons eersteklas wereldwijde netwerk’’, besluit Kirby.