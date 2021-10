Pech voor ruim honderd KLM-passagiers

Afgelopen zondag misten ruim honderd passagiers een vlucht van KLM. Oorzaak was een chaos op Schiphol, meldt Hart van Nederland.

Het ging om een vlucht naar Curaçao. De KL735 zou om 15:20 uur opstijgen vanaf Schiphol. 110 passagiers moesten echter dusdanig lang in de rij staan voordat ze goed en wel waren ingecheckt dat ze niet meer in staat waren op tijd aan boord te stappen. Het vliegtuig zou volgens Flightradar24 uiteindelijk met circa 45 minuten vertraging opstijgen in de richting van Curaçao. De Boeing 777-300 met registratie PH-BVO landde om 19:12 uur lokale tijd. Dat was zeven minuten later dan gepland.

KLM noemt het ‘heel vervelend’

KLM zegt tegen Hart van Nederland het ‘heel vervelend voor de betrokken passagiers te vinden.’ De luchtvaartmaatschappij noemt als oorzaken van de vertraging de grote drukte, de weersomstandigheden en controles van coronadocumenten. Deze zomer heersten er nog tekorten bij het grondpersoneel wegens gebrek aan medewerkers. KLM geeft aan de passagiers zo snel mogelijk om te boeken op een andere vlucht. Of de maatschappij de extra gemaakte kosten vergoedt, is nog niet bekend.

Te laat voor vlucht

Een van de passagiers die de vlucht misten was Anouk van Nellestijn. De 23-jarige zou naar Curaçao vertrekken voor een feestelijke opening van haar eigen paaldansschool. Ze was ruim op tijd op Schiphol, maar de wachtrij gooide roet in het eten. “De wachtrij werd steeds langer”, zegt ze. Er ontstonden drie wachtrijen met passagiers van verschillende vluchten, allemaal door elkaar heen. “Er gingen ook constant baliemedewerkers met pauze en ze deden er heel lang over”, schetst ze de situatie. ‘’Het was echt chaos.’’

Nog eens drie uur wachten

Na een uur wachten bereikte Anouk de check-in balie. Op dat moment hoorde ze dat ze te laat was om in te checken waardoor ze niet meer mee mocht met de KLM-vlucht die volgens Anouk pas een uur later vertrok. Naast haar bleven nog dertig Curaçao-passagiers achter. Na de boodschap van KLM moest Anouk nog eens drie uur in de rij staan bij de servicebalie van de luchtvaartmaatschappij. In totaal misten 110 mensen die dag hun vlucht.