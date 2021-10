Schiphol-topman stelt doel: verder vormgeven

Dick Benschop blijft langer aan als CEO van Royal Schiphol Group. Hij is aangesteld voor een tweede termijn van vier jaar, meldt de luchthaven in een persbericht.

De topman staat een grote uitdaging te wachten. Door de coronacrisis had Schiphol het financieel moeilijk. Benschop wil de komende jaren aan het herstel werken. ‘’Ik ben zeer blij met het in mij gestelde vertrouwen en trots deel uit te maken van het team van Schiphol. Ik ben uitermate gemotiveerd om het voor Nederland zo belangrijke herstel van Schiphol verder vorm te geven, met een verbetering van de leefomgeving en met beslissende stappen in de verduurzaming van de luchtvaart’’, licht hij toe in het persbericht van Schiphol.

In 2018 nam Benschop het stokje over van Jos Nijhuis die vanaf 2009 topman was van de Royal Schiphol Group. Na negen jaar vond Nijhuis het mooi geweest en gaf hij aan dat hij ruimte wilde maken ‘voor een nieuw gezicht’. Dat werd Benschop die 1 mei 2022 zijn tweede termijn van vier jaar in gaat.

Raad van Commissarissen ziet man op juiste plek

Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen, geeft aan dat Royal Schiphol Group aan Benschop een goede heeft. ‘’Wij zijn verheugd Dick Benschop te herbenoemen. In de afgelopen jaren heeft hij op uitmuntende wijze leiding gegeven aan Schiphol Group in de moeilijkste omstandigheden denkbaar. De focus op kwaliteit en verduurzaming zal richtingbepalend zijn voor de komende jaren.’’

Benschop over toekomst Schiphol

Milieuorganisaties vinden de manier waarop Benschop Schiphol wil verduurzamen dubieus. De topman wil volgens NH Nieuws dat Lelystad Airport snel opent, zodat vakantievluchten van Schiphol naar Flevoland kunnen verhuizen. Milieuorganisaties denken dat verduurzaming alleen mogelijk is als het aantal vluchten op Schiphol vermindert en Lelystad Airport niet opent.

Daarnaast eindigde onlangs de samenwerking tussen Schiphol en Aéroports de Paris. Benschop gaf aan dat de Nederlandse luchthaven zou kunnen profiteren van de beëindigde samenwerking. ‘’Deze ontbinding betekent dat een aanzienlijk bedrag onze kant op komt’’, zei hij toentertijd tegenover Algemeen Dagblad.

Dan rest ook de vraag: hoe ontwikkelen de spanningen zich tussen maatschappijen en Schiphol nu de luchthaven de havengelden wil verhogen? Het grootste vliegveld leed door de coronacrisis flinke verliezen en wil dat de komende drie jaar compenseren door de tarieven met 40 procent te verhogen. Dat leidde tot boze reacties van luchtvaartmaatschappijen.