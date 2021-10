VNV wil nieuwe afspraken voor ‘opvolger’ KLM Boeing 737

Een stilstand van de Embraer-vloot van KLM dreigt. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) lukt het niet om tot nieuwe werkafspraken komen, meldt de Telegraaf.

De vakbond dreigt met consequenties. ‘’Wanneer er na 30 oktober geen nieuwe afspraken over de inschaling gemaakt zijn, zal het vliegtuigtype volgens afspraak niet geopereerd worden. Hoewel dat voor alle partijen een ongewenste situatie is, bereiden wij ons uiteraard ook op dit scenario voor’’, schrijft VNV volgens de Telegraaf in een nieuwsbrief naar de leden.

Nieuwe afspraken met KLM

De reden voor de nieuwe afspraken heeft te maken met de 25 nieuwe Embraers 195-E2. Deze toestellen hebben 33 procent meer stoelen dan het vorige type. De VNV geeft aan dat deze Embraer qua capaciteit te vergelijken is met een Boeing 737. Daarom wil de vakbond dat KLM opnieuw naar salarissen en werktijden kijkt.

De Embraer 195-E2 heeft 132 stoelen, terwijl de Boeing 737-700 142 passagiers aan boord kan meenemen. Omdat de capaciteit van de Embraer dicht in de buurt komt van die van de Boeing, wil de VNV dat KLM de salarissen verhoogt naar het niveau van een 737-piloot. ‘’De E2 vervangt de Embraer 190”, zegt een woordvoerder van VNV die eveneens stelt dat de Embraer E2 een opvolger is van de Boeing 737.

Moeilijk tot overeenkomst te komen

Al bijna een jaar is de vakbond in gesprek met KLM over nieuwe afspraken. Door de coronacrisis leed het bedrijf flinke verliezen. In 2020 ging het om een bedrag van maar liefst 1,2 miljard euro. Nu moet de maatschappij kosten besparen. Sterker nog, KLM Cityhopper, dat dit jaar 55 jaar bestaat, kampt met een zesde aan lege stoelen in haar vliegtuigen.

Tijdens de coronacrisis kreeg de maatschappij staatssteun om enigszins overeind te kunnen blijven. De maatschappij ontving 3,4 miljard euro bestaande uit leningen en garantstellingen. Enkele voorwaarden voor die staatssteun waren mindering van de salarissen en reductie van nachtvluchten.