Elon Musk: SpaceX in gesprek met luchtvaartmaatschappijen

SpaceX is in gesprek met luchtvaartmaatschappijen over het inzetten van de Starlink-internetservice aan boord van vliegtuigen.

In een tweet kondigde CEO Elon Musk aan dat er gesprekken tussen het ruimtevaartbedrijf en luchtvaartmaatschappijen plaatsvinden. Kort hierop daalden de aandelen van in-flight internetaanbieder Gogo Inc met 5,7 procent in waarde. Over de gesprekken die SpaceX aan het voeren is gaf Musk geen verdere details vrij. Het is dus niet duidelijk om welke maatschappijen het gaat en wanneer de service eventueel beschikbaar zou worden. In maart berichtte Up in the Sky al uitgebreid ver de wensen van SpaceX om onder meer vliegtuigen, vrachtwagens en schepen aan het internet-satellietnetwerk Starlink te koppelen.

Met een grote satellietconstellatie wil SpaceX ervoor zorgen dat overal ter wereld goede en zeer snelle internetverbinding beschikbaar is. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er 12.000 satellieten rond de aarde komen te hangen, maar in eerste instantie is het doel 7.500. Inmiddels zijn er daarvan al 1.600 in een baan om de aarde gebracht en begeeft Starlink zich richting het einde van de beta-fase. De service is ook in Nederland al beschikbaar.

Yes, we are talking to airlines about installing Starlink. Please let them know if you want it on your airliner.



Low latency ~half gigabit connectivity in the air! — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2021