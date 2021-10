Goed nieuws voor Schiphol: 2 miljoen reizigers verwacht

De herfstvakantie bezorgt Schiphol goede hoop. De luchthaven verwacht in de periode van 15 tot en met 31 oktober ongeveer twee miljoen reizigers.

Als de verwachting van Schiphol uitkomt zou dat betekenen dat er drie keer zoveel mensen via de luchthaven reizen als een jaar geleden. Ten opzichte van 2019 blijven de cijfers nog wel iets achter: toen reisden er drie miljoen passagiers via Schiphol. De hoopvolle verwachting zorgt in ieder geval voor optimisme bij Patricia Vitalis, directeur van Airport Operations: “Samen met onze partners zetten we onze schouders eronder om alle reizigers weer een mooie start van hun herfstvakantie te bieden.”

Vooral Istanboel, Londen en Barcelona lijken deze vakantie populair. De luchthaven adviseert reizigers wel om op tijd te komen. Voor vluchten binnen Europa geldt over het algemeen het advies om twee uur voor vertrek op de luchthaven te zijn. Voor intercontinentale vluchten is het advies drie uur. “We zijn goed voorbereid. Ons advies aan reizigers is om op tijd op de luchthaven te zijn en zich goed voor te bereiden, door onder andere een coronabewijs en een mondkapje mee te nemen.”

Of Schiphol deze herfst de drukte aankan zal moeten blijken. Deze zomer kampte de luchthaven geregeld met personeelstekorten, vooral bij de grondafhandeling. Met name bij Viggo was het meer dan eens compleet chaos. Reizigers moesten na aankomst op Schiphol geregeld lang wachten op hun bagage. Ook vertrokken er enkele vluchten zonder koffers. CEO Dick Benschop wil dat de problemen aangepakt worden: “We gaan ons structureel voorbereiden op de volgende zomer.”