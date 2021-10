‘KLM A330 wijkt uit vanwege rook in de cabine’

Een Airbus A330-300 van KLM is vanmiddag uitgeweken naar het Schotse Glasgow.

Het gaat om vlucht KL677 die onderweg was van Amsterdam naar Calgary, Canada. De A330 in kwestie is de PH-AKA. De KLM-vlucht vloog op een hoogte van 34.000 voet en bevond zich net voorbij het vasteland van Noord-Ierland toen de bemanning melding maakte van een noodsituatie (squawk 7700). Hierop keerde het toestel om in de richting van Schotland. Binnen een halfuur stond het toestel daar aan de grond. Er zou sprake zijn geweest van rookvorming in de cockpit en/of de cabine. Volgens The Sun zou de rook afkomstig zijn van een oven in de galley.

Volgens KLM heeft de A330 vanwege een technisch mankement een voorzorgslanding gemaakt en zijn passagiers en crew niet in gevaar geweest. Het probleem is opgelost en KL677 is inmiddels alsnog onderweg naar Calgary.

Full and fast emergency service response at Prestwick Airport. As you'd expect from a key #cop26 airport. Pilot and ground crew totally on it. Calm and reassuring. Well done. #KL677 👌✈ — Bee🐝 (@BloodyPolitics) October 15, 2021