Onderdelen Boeing 787 jarenlang foutief geproduceerd

Sommige onderdelen van de Boeing 787 Dreamliner zijn de afgelopen jaren ondeugdelijk geproduceerd, zo meldt de Amerikaanse vliegtuigbouwer deze week.

Het gaat om enkele titanium onderdelen die zwakker zijn dan zou moeten. De onderdelen zijn afkomstig van het Italiaanse Leonardo SpA. Dat kocht de onderdelen in bij een ander Italiaans bedrijf, MPS, dat inmiddels geen leverancier van Leonardo meer is. MPS zou bovendien worden onderzocht door openbare aanklagers. Leonardo stelt daarom dat het eveneens benadeelde is in deze zaak en dat het daarom niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de mogelijke kosten die uit de productieproblemen voortvloeien.

Volgens Boeing heeft de ontdekking van de defecten geen directe gevolgen voor de vliegveiligheid van de bestaande Dreamliners. De vliegtuigbouwer heeft luchtvaartautoriteit FAA op de hoogte gesteld en is nu aan het uitzoeken hoeveel vliegtuigen uitgerust zijn met de ondeugdelijke onderdelen. De nog niet afgeleverde Boeing 787’s zullen in ieder geval worden uitgerust met andere onderdelen.

De nu ontdekte defecten vormen een nieuw hoofdstuk in het hoofdpijndossier dat de productie van de Boeing 787 het afgelopen jaar heeft gevormd. De reeks problemen begon in september 2020, toen de FAA een onderzoek naar productiefouten aankondigde. Volgens Boeing ging het destijds om een probleem dat eind 2019 al gevonden was en enkele vliegtuigen zou betreffen, maar verschillende media meldden dat er fouten waren ontdekt in honderden 787’s.

In oktober 2020 werden de leveringen van de Dreamliners stilgelegd, en het duurde maar liefst tot maart 2021 voordat deze weer voorzichtig werden hervat. De blijdschap was echter van korte duur, want een kleine twee maanden later moest Boeing op last van de FAA de leveringen van de Dreamliners opnieuw stilleggen. Inmiddels liggen de leveringen nog altijd stil en laat de hervatting ervan steeds langer op zich wachten. Boeing schat dat er inmiddels ongeveer honderd 787’s staan te wachten op het moment dat ze naar hun nieuwe eigenaar mogen. Ook KLM wordt door de problemen getroffen: de maatschappij wacht al maandenlang op haar zesde 787-10. Ook andere vliegtuigen die nog in aanbouw zijn lopen vertraging op. KLM is in gesprek met Boeing over een nieuwe leverdatum van de 787.