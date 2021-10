All Nippon Airways ontvangt laatste A380

De Japanse maatschappij All Nippon Airways heeft de derde en laatste Airbus A380 in haar vloot verwelkomd. Het toestel met een opvallend kleurenschema stond al enige tijd klaar in Toulouse. De aflevering van het vliegtuig werd eerder uitgesteld vanwege de lage vraag naar tickets.

De Airbussen van ANA worden gekenmerkt door de bijzondere kleurenstelling met de print van een enorme zeeschildpad. ANA schreef destijds een wedstrijd uit voor het design van het vliegtuig dat ze in 2019 in haar vloot ging verwelkomen. Uit bijna 2.200 inzendingen werd het ontwerp van Chihiro Masuoka gekozen. De selectie was gebaseerd op de eindbestemming van de A380, Hawaï waar een groene zeeschildpad, ‘Honu’ in de Hawaiiaanse taal, symbool staat voor geluk en voorspoed.

Niet alleen kreeg de eerste reuze-Jumbo dit kleurenschema, ook de twee exemplaren die later volgden: de eerste A380 werd voorzien van een blauwe zeeschildpad op de romp, het volgende toestel kreeg een smaragdgroene kleur en het laatste vliegtuig van dit type is uitgerust in een oranje uitvoering. Die laatste kleur moet een zonsondergang op Hawaï voorstellen. Hoe verschillend de vliegtuigen ook van buiten zijn, is het interieur hetzelfde. De A380’s bieden plaats aan 520 passagiers verdeeld over vier verschillende klassen.