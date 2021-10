Defensie stuurt volledig uitgeruste C-130 Hercules naar Mali

Het kabinet heeft besloten om volgende maand een C-130 Hercules-transportvliegtuig naar Mali te sturen. Dit is inclusief bemanning en ander ondersteunend personeel. Het toestel zal zes maanden ingezet worden als bijdrage aan een VN-missie.

Eind vorig jaar gaf het kabinet al aan voornemens te zijn de VN-missie te ondersteunen. Omdat hiervoor vooral luchttransportcapaciteit nodig is, stuurt defensie een van de C-130 Herculessen naar Mali. Het vliegtuig vertrekt in de tweede helft van november 2021 naar deze bestemming. De terugkeer zal naar verwachting op 15 mei volgend jaar plaatsvinden. Ongeveer 90 luchtmachtmilitairen gaan mee om vanuit de hoofdstad Bamako te opereren. De VN-missie in Mali is gericht op het verbeteren van de veiligheid en de stabiliteit in het West-Afrikaanse land. Volgens defensie zou het land een broedplaats zijn voor gewelddadige extremisten.

De voornaamste taak van de Hercules is het transporteren van personen en vracht. Meest recente voorbeeld hiervan zijn de evacuatievluchten vanuit Kaboel.