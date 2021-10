Lufthansa stelt laatste vlucht MD-11 uit

Volgens de planning bij Lufthansa zou de vlucht van New York JFK naar Frankfurt op 15 oktober de laatste zijn waarvoor de MD-11 nog operationeel ingezet zou worden. De Duitse luchtvaartmaatschappij ziet echter noodzaak de driemotorige jet nog één keer een route te laten vliegen. Hiermee kan het toestel zich nog één keer bewijzen.

Einde tijdperk

Lufthansa is de laatste maatschappij in Europa die het type nog in de vloot heeft. De D-ALCC is de laatste machine die nog ingezet wordt op vrachtroutes. Het toestel kwam in 1998 in de vloot. In die tijd heeft het vliegtuig vele vluchten uitgevoerd voor Lufthansa Cargo. Met het uitstel krijgt de D-ALCC nog twee extra dagen respijt op haar uitfasering.

In totaal vlogen er elf van deze vliegtuigen in Lufthansa-kleuren de wereld rond. Ook bij KLM en Martinair maakte dit type tri-jet lange tijd deel uit van de vloot. De machine is nog altijd erg geliefd bij spotters.

Vervanger

Het driemotorige toestel is helaas ingehaald door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen tientallen jaren. Het vliegtuig is minder brandstofefficiënt dan de Boeing 777F. Ook maakt de MD-11 meer herrie dan de nieuwere Boeing. Deze geluidshinder moet Lufthansa financieel compenseren. De Boeing 777F is 35% goedkoper als het gaat om geluidshinder. Verder geeft dit vliegtuigtype minder CO2-uitstoot wat beter aansluit bij de huidige milieudoelen.