Ophef: IATA spant rechtszaak aan om slots Schiphol

De International Air Transport Association (IATA) onderneemt juridische stappen tegen ACNL, de Nederlandse slotcoördinator.

Het dispuut gaat om een reeks beleidsregels die de ACNL (Airport Coordination Netherlands) in juli bekendmaakte. De regels, die van invloed zijn op de toewijzing van slots, geven prioriteit aan bepaalde bestemmingen. Dit zou betekenen dat er bij de toewijzing van slots mee mag worden gewogen of en in hoeverre de bestemming van de vlucht van meerwaarde is voor Schiphol, Eindhoven of Rotterdam. Volgens de IATA zorgen de regels, die vanaf de zomer van 2022 moeten ingaan, voor “zeer aanzienlijke commerciële schade” bij haar leden. De organisatie stelt dat de maatregelen bovendien in strijd zijn met Europese regels over luchtvaartservices en Europese regels over slottoewijzing.

Zo zou het geven van prioriteit aan bepaalde bestemmingen volgens de IATA haaks staan op fundamentele beginselen, zoals het bevorderen van concurrentie op de markt en het aanbieden van keuzes aan consumenten. “Het werk van luchtvaartmaatschappijen is om de vraag van consumenten te begrijpen en daarop te anticiperen door het ontwikkelen van vluchtschema’s die per seizoen variëren op basis van de vraag,” zo stelt de organisatie. Met de nieuwe regels komt een wezenlijk onderdeel van het businessmodel van luchtvaartmaatschappijen gedeeltelijk in de handen van de luchthaven te vallen.

“Naast het feit dat Europese regelgeving geschonden wordt zijn lijsten van de Royal Schiphol Group met prioriteitsbestemmingen slecht voor consumenten, bedrijven, luchtvaartmaatschappijen en de economie. Bovendien is het afwijken van wereldwijde standaarden riskant voor de internationale betrekkingen. Deze beleidsregels brengen de rol van de onafhankelijke en onpartijdige slotcoördinator in gevaar,” zo stelt Conrad Clifford, adjunct-directeur van de IATA. “Dit maakt van de coördinator een knecht van de luchthaven. Deze actie van ACNL is een stap terug en is onaanvaardbaar.”

Slotcoördinator ACNL reageert tegenover Up in the Sky terughoudend op de aankondiging van IATA: “ACNL heeft na consultatie van de sector op 5 juli j.l. een beleidsregel gepubliceerd waarmee zij artikel 8.4.1 van de wereldwijde slotrichtlijnen inzake additionele allocatie criteria voor het zomerseizoen 2022 implementeert. Het slotallocatieproces voor het zomerseizoen 2022 loopt. Op 7 oktober zijn de aanvragen door de luchtvaartmaatschappijen ingediend en uiterlijk 4 november maakt ACNL de slotallocatie bekend. IATA vraagt aan de rechter zich uit te spreken over de beleidsregel. Eventuele gevolgen zijn vast te stellen na uitspraak door de rechter.”