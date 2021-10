KLM overweegt juridische stappen tegen Schiphol: ‘Onacceptabel’

KLM zal juridische stappen tegen Schiphol ondernemen als de luchthaven de verhoging van de havengelden doorzet.

De spanningen tussen Schiphol en KLM om de voorgenomen tariefsverhoging lopen steeds verder op. De luchthaven kondigde een maand geleden aan de havengelden de komende jaren stapsgewijs met 40 procent te willen verhogen om zo haar coronaverliezen te compenseren. De maatregel kon van meet af aan op veel verzet van luchtvaartmaatschappijen rekenen. Zo wordt de luchthaven beschuldigd van misbruik van diens machtspositie en stelde KLM dat Schiphol de positie van Nederland in gevaar brengt.

De luchthaven lijkt echter voet bij stuk te houden, waardoor Air France-KLM inmiddels dreigt met juridische stappen. Het concern noemt de opstelling van Schiphol in haar bezwaarschrift onredelijk en ongepast. “De verrekening zoals Schiphol voorstelt, betekent dat de luchtvaartmaatschappijen niet alleen hun eigen verlies door de sterk gereduceerde passagiersstromen moeten verwerken, maar daarnaast ook dat zij de vrijwel volledige rekening van het inkomstenverlies van de luchthaven Schiphol gepresenteerd krijgen,” zo citeert Het Parool.

Dat zou in strijd kunnen zijn met de luchtvaartwet, die gebruikers van de luchthaven moet beschermen tegen te hoge tarieven. Schiphol geeft aan dat het de zienswijzen zal bekijken en op 31 oktober de tarieven zal vaststellen. “Indien de vastgestelde tarieven haaks blijken te staan op dit principe zal Air France-KLM verdere juridische stappen nemen.” Het bedrijf zou zich dan voor 28 november moeten wenden tot de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die nog voor het einde van het jaar over de kwestie zal oordelen.

“Onze positie is heel duidelijk,” zo reageerde Erik Swelheim, CFO van KLM, eerder deze maand op de kwestie bij Up in the Sky. Hij noemt de verhoging van de tarieven onacceptabel. “We zitten zelf al in een moeilijke situatie. Schiphol wentelt de kosten van de afgelopen twee jaren af op luchtvaartmaatschappijen.” Volgens de KLM-topman is het probleem niet dat de luchthaven zelf niet ook in de kosten snijdt, maar dat alle kosten nu voor rekening van de luchtvaartmaatschappijen komen. Aangezien KLM als grootste gebruiker ongeveer de helft van alle vluchten op het vliegveld uitvoert wordt zij het sterkste benadeeld.