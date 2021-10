Leuk cadeau: Boeing 707-cockpit in de aanbieding

Het duurt nog even voor het tijd voor Sinterklaas en Kerst is, maar een goed cadeau kopen kan niet vroeg genoeg. Er zijn verschillende mogelijkheden om aan vliegtuigonderdelen te komen, maar nu dient zich wel een heel bijzondere kans aan: de veiling van een cockpit van een Boeing 707. Het oude Lufthansa-toestel stond jarenlang op de luchthaven van Hamburg. Nu worden alle onderdelen van het vliegtuig verkocht.

Onderdelen

Het zestig jaar oude vliegtuig werd afgelopen zomer van het luchthaventerrein verwijderd. Dit was nodig omdat het onderhoud te duur werd. Mede vanwege kostenbesparingen door de coronacrisis werd besloten het vliegtuig te ontmantelen. Bijna alle onderdelen gaan los in de verkoop. Behalve op de cockpit van de 707 kan worden geboden op alle instrumenten, motoren, ramen, het brandstoftankdeksel, landingsgestel, enzovoorts. Troostwijk auctions heeft alle producten online staan. Bieden kan via deze link.

Cockpit

Kopstuk van de veilig is de cockpit van het toestel. Alle instrumenten en bedieningsmechanismes zijn verwijderd. Toch is de cockpit nog geheel intact gebleven, al kan die wel een goede schoonmaakbeurt gebruiken. De rijke historie van het Lufthansa-toestel is goed te zien, in het metaal maar ook op de zijkant van de cockpit. De biedingen lopen nog tot 24 oktober. Momenteel is het hoogste bod ‘slechts’ vijfduizend euro.